Napoli-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Indisponibili: Malcuit, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mertens, Meret

Squalificati: Mario Rui

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Benassi, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini

Indisponibili: Ribery

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Napoli ha vinto per 4-3 la prima giornata di questo campionato contro la Fiorentina: i partenopei non ottengono due successi nel massimo campionato nella stessa stagione contro la Viola dal 2014/15, sotto la guida di Rafa Benítez.

La Fiorentina è la squadra contro cui il Napoli ha tenuto più volte la porta inviolata in casa in Serie A (32, al pari della Roma), incluse le ultime due sfide.

Il Napoli ha perso le ultime due partite di campionato e non registra tre sconfitte consecutive in una singola stagione di Serie A da aprile 2012, sotto Walter Mazzarri.

Il Napoli non raccoglieva così pochi punti (24) nelle prime 19 gare stagionali di Serie A dal 2007/08, da squadra neopromossa sotto la guida di Edoardo Reja.

La Fiorentina ha ritrovato il successo nell'ultimo turno di campionato e non registra due vittorie di fila in Serie A da inizio ottobre.

Nonostante il successo nell'ultimo turno, la Fiorentina non raccoglieva 21 o meno punti dopo 19 partite stagionali di Serie A dal 2001/02, campionato che terminò al penultimo posto.

Nessuna squadra ha realizzato più reti sugli sviluppi di calcio d'angolo della Fiorentina in questa Serie A (sei), compreso il gol vittoria di Germán Pezzella nell'ultima gara contro la SPAL.

Il Napoli è a sole due reti di distanza dal raggiungere i 2000 gol in casa in Serie A.

José Callejón potrebbe raggiungere Luciano Comaschi (241 presenze) all'8º posto della classifica per partite giocate con il Napoli in Serie A: la sua ultima rete in campionato risale proprio alla 1ª giornata di questa stagione contro la Fiorentina.

Il Napoli è la squadra contro cui Federico Chiesa della Fiorentina ha tentato più tiri in Serie A senza mai trovare la rete: 25 conclusioni (di cui sette nello specchio) e zero gol.