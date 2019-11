Quarta partita di fila in campionato (quinta complessiva contando anche la Champions) senza vittorie per il Napoli: prosegue la crisi di gioco e di risultati per la squadra di Ancelotti che, reduce da una settimana burrascosa culminata con l'ammutinamento dei giocatori in rotta di collisione con la società, si fa imbrigliare dal Genoa di Thiago Motta che strappa uno 0-0 meritatissimo. Anzi, a conti fatti sono i rossoblù ad avere le occasioni migliori soprattutto nella ripresa. Vetta sempre più lontana per gli azzurri che ora accusano un ritardo di 12 punti dall'Inter capolista (in attesa di vedere all'opera la Juventus domenica sera contro il Milan).

Il tabellino

Napoli-Genoa 0-0

Napoli (4-4-2): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj (84' Luperto); Callejon (60' Llorente), Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne (66' Elmas); Lozano, Mertens. All.: Ancelotti.

Genoa (4-3-2-1): Radu; Ankersen, Zapata, Romero, Pajac; Cassata (88' Radovanovic), Schone, Lerager; Pandev (80' Cleonise), Agudelo (95' Ghiglione); Pinamonti. All.: Thiago Motta.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo.

Ammoniti: Llorente (N), Schone, Cassata, Cleonise, Lerager (G).

Note - Recupero 1'+6'.

La cronaca in 10 momenti chiave

2' ANNULLATO UN GOL A INSIGNE! Mertens ruba palla sulla trequarti e serve Lozano che ha un'indecisione tutto solo davanti a Radu. C'è un rimpallo e sul pallone si avventa Insigne che insacca col sinistro. Ma è tutto fermo: Lozano era in fuorigioco sul passaggio di Mertens.

16' ZIELINSKI CI PROVA! Il polacco ci prova ancora dalla distanza, stavolta col sinistro: Radu respinge con qualche difficoltà.

24' LOZANO SPRECA! Insigne dalla sinistra attacca lo spazio e favorisce l'inserimento di Mertens che ha un rimpallo favorevole, palla a centro area per Lozano che perde l'attimo per la deviazione sottoporta. Si salva in qualche modo il Genoa.

31' GENOA PERICOLOSO! Agudelo va via sulla destra approfittando di un'indecisione di Di Lorenzo, entra in area e tocca dietro per Pandev che col sinistro di prima intenzione spara in curva.

37' NAPOLI VICINO AL GOL! Insigne in verticale per Callejon che, tutto solo davanti a Radu, viene anticipato in extremis da Pajac: solo corner per la squadra di Ancelotti. Lo spagnolo protesta e chiede il rigore, Calvarese non è d'accordo.

47' PANDEV SFIORA UN GRAN GOL! Il macedone lascia partire un gran sinistro dal limite: traiettoria a giro che sfiora l'incrocio dei pali con Ospina che forse non ci sarebbe arrivato. Che spavento per il Napoli!

53' DESTRO DI MERTENS! Il belga avanza palla al piede e calcia con il destro dal limite dell'area, Radu si tuffa e riesce a respingere con la mano sinistra un pallone non semplice che gli era rimbalzato davanti.

54' HYSAJ SALVA IL NAPOLI! Pajac dalla sinistra, Maksimovic buca l'intervento e favorisce la girata di Pinamonti indirizzata nello specchio: provvidenziale l'intervento di Hysaj che respinge e devia in corner.

62' KOULIBALY SALVA SULLA LINEA! Agudelo va sul fondo sulla sinistra e crossa un pallone perfetto per Pinamonti che calcia al volo col piattone destro. Ospina battuto, Koulibaly respinge miracolosamente!

86' RADU MIRACOLOSO! Incornata da due passi di Elmas su cross dalla destra di Di Lorenzo: il portiere si tuffa e riesce a respingere con la mano sinistra proprio sulla linea. Prodezza di Radu!

MVP

Ionut RADU - Spettacolare la parata salva risultato sull'incornata di Elmas nei minuti finali: un balzo prodigioso che mette in cassaforte un punto più che meritato. Anche prima difende la porta con sicurezza e personalità.

Fantacalcio

Promosso

Kevin AGUDELO 7 - Riscoperto da Thiago Motta, si conferma un giocatore interessantissimo che vale la pena seguire. Crea spesso la superiorità numerica con ripartenze improvvise palle al piede. Straordinaria la giocata in occasione del piattone di Pinamonti respinto sulla linea da Koulibaly.

Bocciato

Hirving LOZANO - Il messicano non ne azzecca una. Anzi, una sola: suo il cross pennellato per l'incornata di Elmas che vale la migliore occasione da gol per il Napoli. Davvero troppo poco per il messicano, apparso un corpo estraneo alla squadra.