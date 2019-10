Massima resa col minimo sforzo. Il Napoli ritrova Milik e la vittoria dopo i mezzi passi falsi Genk in Champions e Torino in campionato. Il polacco diventa il protagonista assoluto del pomeriggio del San Paolo sfruttando le uniche due occasioni utili capitate sui suoi piedi. Dopo essersi sbloccato in Nazionale durante la sosta, l’attaccante esulta anche in Serie A: il suo gol mancava dallo scorso 14 aprile contro l’altra squadra di Verona, il Chievo. L’ex Ajax è il nono giocatore partenopeo ad andare a segno in questa stagione, un dato che rispecchia alla perfezione i meccanismi ben oliati di Ancelotti in fase offensiva.

La strigliata di De Laurentiis arrivata in settimana (specialmente nei confronti di Mertens, Insigne e Callejon) sembra aver dato la spinta necessaria per battere un buon Verona, pericolosissimo nella prima mezz’ora di gioco: almeno tre occasioni nitide di Stepinski, Zaccagni e Lazovic sono state neutralizzate da un Meret in stato di grazia. E’ mancata solo la ciliegina sulla torta: il 115° gol di Mertens che rimane, dunque, a -1 da Sua Maestà, Diego Armando Maradona.

Milik, Mertens - Napoli-Hellas Verona - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

La cronaca in 4 momenti chiave

17’ TRIPLO INTERVENTO DI MERET – Il portiere azzurro neutralizza il tiro di Lazovic che arriva dopo un'azione spettacolare sulla sinistra, poi il colpo di testa di Pessina sulla ribattuta e infine il tentativo di tap-in di Stepinski

37’ VANTAGGIO DEL NAPOLI - Callejon serve Fabian Ruiz sulla sinistra: il talento spagnolo lascia partire un cross rasonerra quasi senza guardare. In mezzo prontissimo Milik che non sbaglia il tap-in. Primo gol in campionato per il polacco

67’ RADDOPPIO DEL NAPOLI - Insigne batte una punizione insidiosissima dalla trequarti, Milik si avventa sul pallone come un rapace e devia in porta con la punta del piede, anticipando Rrhamani. 2-0 per gli uomini di Ancelotti

82’ PALO CLAMOROSO DI MERTENS - Il belga, appena entrato, sfrutta una ribattuta di Silvestri dopo il colpo di testa di Llorente e lascia partire un missile: legno pieno. Vicinissimo ad eguagliare il record di Maradona

Mvp

Milik. Due zampate da rapace, una caratteristica che è mancata nelle ultime uscite della banda di Ancelotti. Gol con la Polonia e doppietta col Napoli: la settimana di Arkadiusz è da incorniciare

L’angolo del Fantacalcio.

Promosso. Meret. Un gatto al 18' sul triplo tentativo dei veneti in 10 secondi. Tiene a galla il Napoli nella prima mezz'ora di assedio veneto, attento e reattivo fino alla 93'



Bocciato. Stepinski. Lotta e si danna per arrivare alla conclusione, ma i suoi tentativi non trovano ricompense. Dopo 5 presenze è ancora fermo a 0 gol, una miseria per un attaccante

Il momento social del match

Una statistica curiosa sul belga...

Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli contro l'Hellas VeronaGetty Images

Il tabellino

NAPOLI-HELLAS VERONA 2-0 (primo tempo 1-0)

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Younes (dal 64’ Zielinski); Insigne (dal 76’ Mertens), Milik (dall’80’ Llorente). All: Ancelotti

Hellas Verona (3-4-1-2): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat (dal 76’ Tutino), Veloso, Lazovic; Zaccagni (dal 51’ Salcedo), Pessina; Stepinski (dal 58’ Di Carmine). All: Juric



Arbitro: Marco Piccinini (Forlì)

Gol: 37’ e 67’ Milik



Assist: Fabian Ruiz, Insigne



Ammoniti: Koulibaly, Zielinski, Mertens (N), Lazovic, Gunter, Faraoni (H)