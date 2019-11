Napoli, i tifosi si schierano contro i giocatori: "Mercenari siete voi"

Sono giorni difficili per il Napoli, inteso come squadra soprattutto. "L'ammutinamento" dopo la partita casalinga di Champions League contro il Salisburgo, che ha visto i calciatori non rispettare il ritiro imposto dalla società, non è stato digerito da Aurelio De Laurentiis, naturalmente, ma nemmeno dai tifosi che oggi hanno manifestato tutto il loro dissenso.

Erano circa 100 gli esponenti delle curve che si sono fatti trovare alle 14.30 all'esterno dello stadio San Paolo per accogliere i giocatori del Napoli in vista dell'allenamento a porta aperte - ma per i soli abbonati.

Un lungo striscione con scritto "Rispetto" accompagnato dai vari cori "Meritiamo di più" e "Giocatori mercenari" hanno accolto i componenti della squadra, rei di essere andati contro le indicazioni della società.

I 5 capi rivolta

"La banda dei cinque che ha rotto il fronte”. Il Mattino di Napoli ha provato a ricostruire le vicende degli ultimi giorni e ha individuato i giocatori che hanno "capeggiato la rivolta", se così si può dire: Mertens, Callejon, Allan, Insigne, Koulibaly avevano già dichiarato che in caso di vittoria o pareggio non sarebbero andati in ritiro, ritenuto eccessivo.