Napoli in ansia per Lozano: brutta botta alla caviglia durante Messico-Panama

L'ultima "vittima" delle Nazionali è Hirving Lozano. Si allunga la lista di giocatori che hanno subito infortuni durante la sosta dedicata alle qualificazioni e alle amichevoli internazionali: questa volta ad essere colpito è appunto il giocatore messicano del Napoli che ha riportato quella che per il momento viene definitiva "una brutta botta" nel corso del match tra Messico e Panama (vinto 3-1 dai messicani).

Lozano subisce diversi duri colpi durante tutta la partita, ma è al minuto 65 che l'ex PSV è costretto ad abbandonare il match in barella dopo il brutto fallo commesso da Abdiel Ayala. Caviglia gonfia - subito ghiaccio e riposo per lui - e tanta apprensione per i tifosi del Napoli.

Automaticamente Lozano entra in dubbio per l'anticipo di sabato al San Paolo contro il Verona. Il calciatore non ha rilasciato alcuna dichiarazione all’uscita dallo stadio, zoppicando vistosamente, anche se senza stampelle. Ci ha pensato il ct del Messico Martino a rilasciare la seguente dichiarazione.

" Non sappiamo ancora quale sia l’entità dell’infortunio, speriamo sia solo una botta e nulla più Ed è quello che sperano anche i tifosi del Napoli, ovviamente. "