L'Inter risponde alla Juventus e non lascia la testa alla classifica. Ottava vittoria su nove trasferte, ottenuta con merito, su un campo difficile come il San Paolo, in cui la Beneamata non trovava i tre punti dal 1997. Agevolata dai macro errori di Di Lorenzo e Manolas, la squadra di Conte si gode l'ennesimo trionfo stagionale. A trascinare la capolista la solita implacabile coppia gol Lukaku-Lautaro, autori di 30 reti complessive da agosto ad oggi. Gli azzurri di Gattuso hanno creato tanto, ma sono stati colpiti dal pragmatismo ospite e hanno continuato ad evidenziare i problemi difensivi che hanno caratterizzato fino ad ora il loro campionato. Unica nota stonata per Conte le ammonizioni a Skriniar e Barella, diffidati e costretti a saltare l'ultimo match del girone di andata contro l'Atalanta.

Il tabellino di Napoli-Inter 1-3

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj (Dal 81' Lozano), Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz (Dall'83' Llorente), Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino (Dal 72' Sensi), Brozovic, Gagliardini (Dal 56' Barella), Biraghi; Lukaku (Dall'88 Borja Valero), Lautaro Martinez. All. Conte

Arbitro: Daniele Doveri

Gol: 14' e 33' Lukaku (I), 39' Milik (N), 62' Lautaro (I)

Assist: Brozovic, Callejon

Ammoniti: Candreva, Barella, Sensi, Skriniar

2019/20 Napoli-Inter LukakuGetty Images

La cronaca in 11 momenti chiave

2' - Milik! Gira bene di testa dopo un gran movimento a centro area ad aggirare De Vrij. Palla fuori di poco.

10' - Destro potentissimo di Lautaro da fuori. Palla alta, ma gran gesto tecnico. Inter pericolosa.

14' - GOL! Lukaku! 0-1 Inter! Che gol! Scivola Di Lorenzo, autostrada per il belga, che accelera, fa una finta al limite e calcia col mancino: palla sul palo e dentro.

26' - Annullato un gol al Napoli. Aveva segnato Milik, ma a gioco fermo dopo il fallo di Callejon su Biraghi, che aveva travolto Handanovic.

28' - Meret prima bravo su Vecino e poi molto reattivo su Lautaro, ben servito da Gagliardini. Inter a caccia del raddoppio.

33' - GOL! Lukaku! 0-2 Inter. Sinistro potente da fuori, papera di Meret, che non trattiene. Napoli in ginocchio. L'assist é di Brozovic.

39' - Grande occasione Napoli! Insigne scambia con Milik e calcia: bravissimo Handanovic a respingere.

39' - GOL! Milik! 1-2 Napoli! Zielinski apre per Callejon, palla di prima per il polacco, che mette dentro.

62' - GOL! Lautaro! 1-3 Inter. Cross di Vecino, pasticcio di Manolas in scivolata e appoggio facile di Lautaro.

74' - Traversa di Insigne! Gran punizione del 24, traversa scheggiata e palla alta!

86' - Doppia occasione Napoli! Zielinski col mancino da fuori impegna Handanovic. Poi Llorente di testa mette alto su cross di Lozano.

MVP del match

Romelu LUKAKU - Doppietta decisiva che lo porta a quota 14 reti in questo campionato. Lavoro costante sui palloni alti, intelligenza nel capire sempre dove finisce il pallone. Leader di questa Inter.

Fantacalcio

Promosso - DE VRIJ - Monumento. Solita granitica prova dell’olandese. La fotografia del suo match è la chirurgica chiusura nella ripresa su un contropiede 4 vs 3 del Napoli bloccando in pratica Callejon lanciato da solo contro Handanovic.

Bocciato - MANOLAS - Non da lui l’intervento che condanna definitivamente il Napoli e manda in gol Lautaro. Una specie di assist. Nel momento peggiore, ovvero con i suoi in massima spinta e quando sembrava potessero rientrare.