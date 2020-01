Napoli-Inter in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Skriniar, De Vrij; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Arbitro: Daniele Doveri della Sezione di Roma 1

Napoli-Inter: dove vederla in tv e in Live-Streaming

La partita tra Napoli e Inter sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Ultimi 5 risultati Napoli

Sassuolo-Napoli 1-2

Napoli-Parma 1-2

Napoli-Genk 4-0

Udinese-Napoli 1-1

Napoli-Bologna 1-2

Ultimi 5 risultati Inter

Inter-Genoa 4-0

Fiorentina-Inter 1-1

Inter-Barcellona 1-2

Inter-Roma 0-0

Inter-SPAL 2-1

Napoli-Inter: informazioni

18a giornata | Serie A

Data, orario e luogo: domenica 6 gennaio, ore 20.45 | Stadio San Paolo, Napoli