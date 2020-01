1. Lazio e Roma continueranno a volare?

È la squadra del momento, reduce da otto vittorie consecutive in campionato e dalla conquista della Supercoppa italiana. La Lazio di Simone Inzaghi apre il 2020 della Serie A andando di scena a Brescia. Una trasferta non facile per eguagliare un record: solo una volta nella loro storia i biancocelesti hanno infilato nove successi di fila. Era il febbraio 1999.

Anche l’altra sponda della Capitale è in rampa di lancio con quatto vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare e l’attuale quarto posto da difendere dalle brame dell’Atalanta. La Roma di Fonseca se la vedrà con il Torino, in cerca di riscatto dopo il pesante 1-2 patito contro la SPAL. Mazzarri non può dormire sonni tranquilli.

2. Milan, sarà subito effetto Ibra?

Si parla solo di Ibrahimovic e, in attesa di sapere se lo svedese sarà subito protagonista anche in campo, il Milan si prepara ad affrontare la Sampdoria. Una partita assolutamente da non sbagliare dopo l’umiliazione di Bergamo: sarà l’occasione per sfruttare questa ventata di positività portata dal grande ritorno del fuoriclasse classe 1981. Il Diavolo saprà coglierla? I compagni si sentiranno in dovere di dimostrare qualcosa in più.

3. La Juventus si rialzerà dopo la Supercoppa?

I campioni in carica vogliono dimenticare la Supercoppa e approfittare del difficile impegno dell’Inter, impegnata al San Paolo. Per mettere pressione ai nerazzurri Madama sa che l’unica strada sarà battere il Cagliari di Maran, la squadra rivelazione della prima parte di stagione che però si è inceppata negli ultimi due turni con i ko contro Lazio e Udinese. La chance è ghiotta.

4. Napoli-Inter: come finisce il big match?

Il big match dell’Epifania è un crash test sia per i nerazzurri che per i partenopei. Da una parte la capolista vuole mantenere il primato condiviso con la Juventus, dall’altra i padroni di casa puntano a un successo di prestigio per dare una svolta alla loro tribolata annata e alla nuova gestione Gattuso. Sensi e Candreva hanno recuperato, D’Ambrosio darà forfait mentre Koulibaly e Mertens sono assenze pesanti. Il febbricitante Fabian Ruiz proverà a stringere i denti. Vietato distrarsi.

5. Che esordi saranno per Nicola e Iachini?

Subentrati rispettivamente a Thiago Motta e Vincenzo Montella, Nicola e Iachini hanno il difficile compito di risollevare il morale della truppa e la classifica. Il Genoa è l’ultimo della classe, la Fiorentina quindicesima. Per la Viola la trasferta del Dall’Ara, a casa di Sinisa Mihajlovic, è un bel banco di prova. Appuntamento al derby dell'Appennino, lunch match della Befana.

