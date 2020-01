Il Napoli risorge dopo quattro sconfitte al San Paolo di fila, la Juventus non coglie l'occasione dopo lo stop pomeridiano dell'Inter (1-1 con il Cagliari) e viene sconfitta per la seconda volta in questo campionato.Un ko meritato per la squadra dell'ex Sarri, irriconoscibile per buona parte della gara e poco pericolosa nonostante il tridente "pesante" Dybala-Ronaldo-Higuain. Bene invece la formazione di Gattuso, con un Insigne rivitalizzato e decisivo e una voglia che raramente si era vista in stagione. Il 2-1 finale dá nuove motivazioni agli azzurri e toglie certezze ai bianconeri, ancora primi, ma con Inter e Lazio piú vicine.

Il tabellino di Napoli-Juventus 2-1

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (Dal 69' Lobotka), Zielinski (Dall'81' Elmas); Callejon, Milik (Dall'89' Llorente), Insigne. All. Gattuso

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (Dal 50' Rabiot), Matuidi (Dal 72' Bernardeschi); Dybala (Dal 72' D. Costa), Higuain, Ronaldo. All. Sarri

Arbitro: Mariani di Aprilia

Gol: 63' Zielinski (N), 86' Insigne (N), 91' Ronaldo (J)

Assist: Callejon, Bentancur

Ammoniti: Demme, Bentancur, Rabiot, Hysaj, Bernardeschi, De Ligt, Ronaldo

Cristiano RonaldoGetty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

53' - Gol annullato alla Juventus Palla in profonditá per Higuain (che é in fuorigioco), cross per Dybala, tiro sul palo e tap-in in rete di Ronaldo. Ma fuorigioco.

62' - Prima vera occasione della Juventus. Dribbling stupendo di Ronaldo, accelerazione e palla per Higuain. Tiro in diagonale, bloccato da Meret.

63' - GOL! ZIELINSKI! 1-0 Napoli! Tiro di Insigne improvviso da fuori. Respnge Szczesny, Cuadrado guarda e Zielinski arriva rapido sul tap-in. 1-0!

86' - GOL! INSIGNE! 2-0 Napoli! Juventus a terra! Cross da destra stupendo di Callejon e tiro al volo di Insigne.

91' - GOL! RONALDO. 2-1. Accorcia la Juventus. Lestissimo in area ad infilare col destro un lancio di Bentancur.

La statistica chiave

Lorenzo Insigne ha segnato oggi il suo primo gol in casa del Napoli in questo campionato.

MVP del match

Lorenzo INSIGNE - Migliore in campo. Frizzante, con la gamba buona. Segna un gran gol, dopo essere entrato anche nell'azione del primo centro azzurro. Rinato.

Fantacalcio

Promosso - Diego DEMME - Buona prova davanti alla difesa. Disturba Dybala e imposta. Piede educato, grande vivacitá.

Bocciato - Juan CUADRADO - Distratto in occasione del gol di Zielinski: se lo perde. Spesso non chiude bene la diagonale. Davanti un paio di cross e poche discese.