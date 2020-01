Napoli-Juventus: il ritorno di Sarri tra emozioni e ragion di stato

Ventisette punti di differenza: Napoli-Juventus di domenica sera si presenta così. E’ un distacco che nessuno, in estate, avrebbe immaginato. Neppure Maurizio Sarri, il cui ritorno al San Paolo decora una cesura che ha lasciato molte vedove e troppi rancori. I tre anni e i due secondi posti del Sarrismo vanno al di là degli «zeru tituli» che ne hanno segnato la dottrina. Capita a pochi, nel mondo perdi-e-getta del calcio post-moderno, di essere ricordati per il gioco e non per i risultati. «C’era Guevara» è uno di questi. Con De Laurentiis cominciò bene, continuò meglio e finì male. La piazza non gli diede del traditore per aver scelto il Chelsea. E’ stato il sì ad Agnelli a infiammarla.

Sarri non è più il ribelle: è il potere che «quel» ribelle voleva rovesciare. Nel gergo curiale, un professionista. Il Napoli è passato da Ancelotti a Gattuso, è precipitato in classifica, ha appena guadagnato le semifinali di Coppa Italia battendo una Lazio già impegnata strenuamente all’Olimpico. E’ ancora presto per stabilire se sia uscito dalla crisi, in parte o del tutto. C’è sempre in ballo la storia delle multe anti-sciopero, e il ricorso dei giocatori nel mirino, tutti della tribù di Raiola. Non il massimo, per pedalare in letizia.

La Juventus vi arriva dopo aver impiegato un tempo a liquidare, in coppa, una Roma decimata. Sarri, lui, deve gestire un momento non particolarmente difficile ma nemmeno semplice. Era abituato a inseguire, dovrà amministrare un tesoretto, su Conte e Inzaghi, che la marcia in Champions potrebbe condizionare: vedremo come, vedremo quanto.

All’andata Sarri, malato, non andò in panchina. C’era Martusciello, il suo vice. Finì 4-3. Da 3-0 e due traverse a 3-3 e l’autogol di Koulibaly. Una mano di flipper. Gattuso ha ritrovato il veleno e il cuore a lungo invocati. Demme è pedina ordinata, preziosa. Su Lobotka, viceversa, calma: il rosso-lampo a Hysaj l’ha fatto scendere dal ring troppo presto. Il gol di martedì ha riacceso il morale di Insigne. Fra Inter e Lazio (di campionato), il Napoli si inchinò al fuoco amico, prima che agli avversari. Disastrosa fu la resa alla Fiorentina, sabato scorso. Il ragionier Pjanic lo tenga presente, visti i balli in difesa.

Il caso Allan, gli infortuni di Koulibaly, Mertens e Maksimovic hanno ridotto le scorte di qualità. La Juventus dei terzini contati recupera Bentancur, in gran forma, e dovrebbe sfoderare Cristiano e Dybala più Ramsey, con Higuain in agguato.

Sulla carta, e al netto della legge dei grandi numeri, non si può non considerare favoriti i campioni. Occhio, però: il Napoli ha battuto quella Lazio che, tra Olimpico e Riad, inflisse un doppio 3-1 proprio a Madama. Per la città, una notte speciale e campale. Sarri cercherà di nascondere l’emozione sotto il lessico di Bukowski; proverà a non farsi suggestionare dai quattro k.o. interni che hanno scolpito il crollo del Napoli; chiederà ai suoi di essere protagonisti, sempre. Come lo chiedeva a Hamsik e Jorginho. Non escludo sorprese, ma dico Napoli-Juventus 1-2.

Il vostro pronostico? Le vostre sensazioni su Sarri e dintorni?