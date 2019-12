Guai in casa Napoli. Il difensore Kalidou Koulibaly si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro.

Lo comunica la società sul sito ufficiale. Ieri nella sfida contro il Parma al San Paolo il senegalese con cittadinanza francese era stato sostituito al 5' del primo tempo per un problema muscolare.

Questo problema muscolare inevitabilmente obbligherà Gattuso a non poter contare sul roccioso centrale per l'ultimo impegno del 2019 contro il Sassuolo, match in programma domenica sera al Mapei Stadium con fischio d'inizio alle 20.45.