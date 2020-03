Napoli, l'appello di Gattuso ai tifosi: "Restiamo a casa per rispetto di medici e infermieri"

Sono giorni difficili con le persone 'rinchiuse' in casa per evitare il contagio per le strade. Anche Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha voluto lanciare un appello, quanto meno ai suoi tifosi e ai tifosi di tutte le squadre.

" Voglio fare un saluto a tutti i tifosi del Napoli e a tutti i tifosi del calcio europeo e mondiale. Vi chiedo di restare a casa, so che stiamo attraversando un brutto momento. So che è difficile restare a casa, ma lo facciamo per tutti quanti. È un sacrificio per tutti noi e per i medici, gli infermieri e tutte le persone impegnate in questi giorni negli ospedali. Dispiace tanto per le persone scomparse, noi rispettiamo le regole e restiamo a casa "

Serve un sacrificio e lavorare tutti di squadra per vincere questa battaglia.