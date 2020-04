Napoli: l'undici più forte di tutti i tempi. Da Maradona a Ferrara, passando per Careca e Hamsik

Si conclude la caccia - molto, molto audace - al best 11 all time delle grandi di Serie A: chiudiamo con il Napoli e ribadisco i paletti: rare escursioni sotto gli anni Cinquanta, militanza di almeno tre stagioni ed equilibrio tattico.

L'11 PIU' FORTE DI TUTTI I TEMPI: LE PUNTATE PRECEDENTI

Serie A Inter, niente Giroud: il francese rinnova fino al 2021 col Chelsea DA 2 ORE

Si chiude, con il Napoli, la rassegna delle Grandi "ideali". Ricordo i confini dell’analisi: 1) rari blitz sotto gli anni Cinquanta; 2) minimo tre stagioni di servizio (e mai uno stesso giocatore in squadre diverse); 3) equilibrio tattico almeno decente.

Napoli

Schema: 4-4-1-1.

Portiere

Luciano Castellini

Non "convocabile" lo juventino Dino Zoff, avevo pensato a Ottavio Bugatti e Claudio Garella. Alla fine, il Giaguaro. Acrobata del ruolo, dai riflessi - e gli effetti - molto speciali.

Difensori

TERZINO DESTRO: Giuseppe Bruscolotti

"Palo ‘e fierro". Un’istituzione. Metà sceriffo, metà gladiatore. Chiunque ne invadesse il settore, veniva rosolato a tackle lento e mascella sguainata.

DIFENSORI CENTRALI: Ruud Krol e Ciro Ferrara

Stile e stiletto. L’olandese, così "libero" da governare l’intero litorale, non solo gli scogli. Lo scugnizzo, così «stopper» da garantire ormeggi sicuri. Non si toccarono, ma si sarebbero piaciuti.

2015, Diego Armando Maradona, Ciro Ferrara, Napoli, LaPresse Credit Foto LaPresse

TERZINO SINISTRO: Giovanni Francini

Di scuola granata, ha abbinato l’arte dell’attesa alle fregole del fluidificante. Sapeva cogliere l’attimo. Come quella sera, contro il Real. Anche se non bastò. Prima di lui, Gigi Pogliana. Nei secoli fedele.

Centrocampisti

TORNANTE DESTRO: Salvatore Bagni

Ogni branco ha bisogno di un tipo che si prenda sulle spalle il Bronx del lavoro sporco, delle zuffe territoriali (metaforiche e non). Bagni, ecco: un'ala che mollò gli agi della periferia per calarsi nel Vietnam di mezzo.

REGISTA: Antonio Juliano

Con Bruscolotti, la bandiera. E nel caso specifico, il governatore del centrocampo. «Totonno» smistava, lanciava, recuperava. Diversi erano i ritmi, meno indiavolati, non i diritti e i doveri delle "bussole". Riferimento sommo, in campo e fuori.

MEZZALA: Marek Hamsik

Per principio, ho sempre escluso candidati ancora attivi. Barricatosi in Cina, lo slovacco è l’eccezione. Temporeggiatore, distributore, incursore alla Frank Lampard. Un comandante placido.

ALA SINISTRA: Bruno Pesaola

Il Petisso. Polvere da sparo, cross al bacio per Amedeo Amadei, Hasse Jeppson, pagato da Achille Lauro lo sproposito di 105 milioni di lire nel 1952, Luis Vinicio. Fumava come un turco, dribblava come un bambino, tirava (l’alba) come nessuno. Con la battuta sempre in canna.

Attaccanti

TREQUARTISTA: Diego Armando Maradona

Basta la parola. Al diavolo le funzioni, le lavagne, la famigerata alchimia "di gregge". Leader massimo, cambiò la storia del club, sabotò gli albi d’oro, lasciò tracce indelebili. Come scrisse Gianni Mura: re di Napoli e non, semplicemente, «del» Napoli.

Maradona contro la Juventus Credit Foto Getty Images

CENTRAVANTI: Careca

O lui o José Altafini, indeciso fino all’ultimo. Cinquanta sfumature di gol. Careca era di una leggerezza sottile, ti fregava e gli dicevi pure bravo.

L'11 all time del Napoli per Roberto Beccantini Credit Foto Eurosport

ALLENATORE: Ottavio Bianchi

In bilico fra la proto-zona di Vinicio e il triennio sognante di Maurizio Sarri mi sono rifugiato nell’orso bresciano. D’accordo, aveva Diego. D’accordo, i tempi erano probabilmente maturi. Ma Ottavio, domatore paziente e competente, si sedette sul Vesuvio e lo placò.

Sondaggio Napoli, il best 11 di tutti i tempi. Chi è l'escluso eccellente? José Altafini Gonzalo Higuain Edinson Cavani Dries Mertens Claudio Garella

Calciomercato Da Esposito a Vlahovic, i 30 migliori talenti Under 20 del mondo (30-21) DA UN GIORNO