Una crisi profonda, che probabilmente ha radici lontane nel tempo e che ora è palesemente esplosa. Il Napoli è al momento una squadra allo sbando: senza gioco, senza idee e senza anima. I limiti della squadra di Ancelotti, già emersi nelle ultime settimane, sono stati impietosamente messi a nudo dal Genoa di Thiago Motta, tornata dal San Paolo con uno 0-0 persino stretto per quanto si è visto sul terreno di gioco. E adesso la classifica per Insigne e compagni, dati tra i favoriti per la lotta scudetto nei pronostici di inizio stagione, assume un volto inquietante: la vetta è sempre più lontana (l'Inter attualmente è a +12) e persino il quarto posto diventa un obiettivo non così scontato e semplice da centrare, considerato il valore delle concorrenti e - soprattutto - l'umore dello spogliatoio. A complicare ulteriormente uno scenario di per sé preoccupante, ecco aggiungersi un altro problema. Anzi, il problema. La squadra, almeno a giudicare da quello che si vede in campo, non riesce più a seguire le indicazioni di Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo, secondo quanto emerge, non rischia la panchina almeno per il momento. Ma è evidente che il presidente Aurelio De Laurentiis si attenda una reazione immediata.

Lorenzo Insigne e Carlo Ancelotti - Napoli-Genoa Serie A 2019-20Getty Images

La striscia negativa del Napoli in campionato

Giornata Partita 9 Spal-Napoli 1-1 10 Napoli-Atalanta 2-2 11 Roma-Napoli 2-1 12 Napoli-Genoa 0-0

Una squadra spenta e demotivata

I numeri sono impietosi: il Napoli non vince dal 23 ottobre (3-2 a Salisburgo) e nelle ultime 5 partite tra Serie A e Champions League ha uno score di 4 pareggi e una sconfitta. Sono soprattutto i big come Insigne, Mertens e Callejon ad apparire più in difficoltà: da loro Ancelotti si sarebbe aspettato una reazione d'orgoglio soprattutto dopo lo scivolone con la Roma e il caos legato all'ammutinamento contro il ritiro deciso dalla società, ma da nessuno di loro è arrivata la tanto attesa reazione. Il tecnico di Reggiolo, che ha sempre avuto lo spogliatoio in pugno, appare ora decisamente in difficoltà: non tanto dal punto di vista umano, quanto da quello prettamente tecnico. Il Napoli dà la sensazione di essere una squadra spenta, scarica in tanti suoi elementi e forse un po' demotivata a causa dei risultati che stentano ad arrivare. De Laurentiis al momento rimane fermo: osserva e fa la sue valutazioni, come ogni presidente farebbe in una situazione come questa. Logico che, se la situazione dovesse ulteriormente precipitare, anche la panchina di Ancelotti inizierebbe a vacillare.

Crocevia Champions League

Dopo la sosta il Napoli sarà atteso dalla trasferta di San Siro contro il Milan, ma sarà soprattutto il cammino in Champions League a determinare il futuro di Ancelotti. Agli azzurri mancano sostanzialmente 2 punti per avere la certezza matematica di qualificarsi agli ottavi di finale, un traguardo che darebbe tutto un altro volto a questa prima parte di stagione. Un'impresa sulla carta non impossibile (basterà battere in casa il Genk all'ultima giornata), anche se il Napoli visto nelle ultime uscite è una squadra che può essere messo in difficoltà da qualsiasi avversario. L'eventuale uscita dalla Champions renderebbe il lavoro di Ancelotti ai limiti dell'indifendibile e spingerebbe probabilmente De Laurentiis a prendere decisioni drastiche. In attesa del mercato di gennaio che, a sua volta, potrebbe riservare colpi di scena e qualche partenza eccellente.