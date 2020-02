Napoli-Lecce: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Lobotka; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Indisponibili: Malcuit, Ghoulam, Younes

Squalificati: Elmas

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Barak, Majer, Deiola; Saponara; Lapadula, Falco. All. Liverani

Indisponibili: Farias, Tachtsidis, Babacar, Meccariello, Gabriel

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro il Lecce in Serie A (1N, 1P), incluse le ultime tre: tante quante nelle precedenti 14 contro i salentini nel massimo torneo (6N, 3P).

Delle 10 trasferte giocate sul campo del Napoli in Serie A, il Lecce ne ha vinta soltanto una (2N, 7P), nel marzo del ’98, segnando quattro reti in quel match: in nessuna gara esterna i giallorossi hanno realizzato più gol nel massimo campionato.

Vita dura per le neopromosse al San Paolo; i partenopei, infatti, sono imbattuti da ben 25 gare casalinghe in Serie A, vincendo tutte le ultime 15; l’ultimo scivolone interno del Napoli contro una di queste squadre risale all’aprile 2012, contro l’Atalanta (1-3).

Il Napoli ha vinto l’ultima sfida di campionato al San Paolo contro la Juventus, dopo quattro sconfitte di fila; l’unica volta in cui gli azzurri hanno conquistato due successi interni consecutivi nella Serie A in corso è stata proprio contro le altre due neopromosse (vs Brescia a settembre e vs Verona a ottobre).

Il Lecce conta tre passi falsi nelle ultime tre trasferte di Serie A; l’ultima volta che i salentini hanno infilato un numero maggiore di sconfitte esterne consecutive nel massimo torneo (sei in quel caso) risale al dicembre 2010: la sesta proprio contro il Napoli.

Il Napoli ha vinto le ultime tre partite disputate in tutte le competizioni: tanti successi quanti quelli conquistati dai partenopei nelle precedenti 16 gare tra campionato e Coppe.

Il Lecce è, con il Brescia, una delle sole due squadre a non aver ancora vinto alcun match di questo campionato quando ha subito il primo gol della partita: cinque pareggi e ben 11 sconfitte sulle 16 totali.

Sono sei i gol messi a segno dal Napoli con gli ultimi nove tiri nello specchio: tanti quanti i partenopei ne avevano realizzati con i precedenti 45 in campionato.

A partire dal suo esordio nel massimo campionato italiano (2013/14), Dries Mertens del Napoli è uno dei tre giocatori che hanno segnato almeno cinque gol in tutte le sette stagioni di Serie A, insieme a Gonzalo Higuaín e Duván Zapata.

Marco Mancosu ha segnato nel match d’andata contro il Napoli: l’ultimo giocatore del Lecce ad aver trovato il gol in entrambe le sfide contro una singola avversaria in Serie A è stato David Di Michele, nel 2010/11, contro la Sampdoria.