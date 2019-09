Napoli, Llorente è ufficiale: ha firmato un contratto di 2 anni

Fernando Llorente è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Il 34enne attaccante spagnolo, che era sbarcato in città nella giornata di sabato, ha firmato il suo nuovo contratto che lo legherà al club partenopeo per le prossime due stagioni. Llorente era svincolato dopo avere chiuso la sua esperienza in Premier League con il Tottenham, club con il quale la scorsa stagione raggiunse una storica finale di Champions poi persa 2-0 a Madrid contro il Liverpool in un derby tutto inglese. Il primo a dare il benvenuto a Llorente è stato il presidente Aurelio De Laurentiis con un tweet sul proprio profilo ufficiale.

