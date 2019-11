Napoli: Milik lascia il ritiro della Polonia, lesione ai muscoli addominali da valutare

Niente pubalgia ma una lesione addominale da valutare. Arkadiusz Milik ha lasciato stamane il ritiro della Polonia per fare ritorno a Napoli dove si sottoporrà a nuovi accertamenti e inizierà una terapia riabilitativa per iniziare il percorso di recupero. Ancora impossibile quantificare i tempi di recupero da questo problema.

Nonostante fosse già sicura la sua mancata convocazione per la sfida in trasferta con Israele, in programma sabato sera, lo staff medico polacco sperava di poter recuperare il centravanti partenopeo per la sfida casalinga contro la Slovenia, in programma martedì allo stadio Nazionale di Varsavia. Gli esami a cui si è sottoposto hanno però convinto la Polonia a non prendere inutili rischi come annunciato dall’addetto stampa della Polonia, Jakub Kwiatkowski su Twitter.