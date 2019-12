Napoli-Parma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Squalificati: Maksimovic

Indisponibili: Malcuit, Tonelli

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Inglese, Karamoh, Kucka, Scozzarella

Statistiche Opta

Napoli e Parma hanno pareggiato solo uno degli ultimi 13 confronti di Serie A (2-2 nel maggio 2015) - completano il parziale otto successi partenopei e quattro emiliani.

Il Napoli ha vinto le ultime due partite casalinghe di Serie A contro il Parma: i partenopei non sono mai arrivati a tre successi interni di fila contro i gialloblù nella competizione.

Il Napoli ha ottenuto 21 punti finora in campionato: l’ultima volta in cui i partenopei sono partiti peggio in Serie A risale al 2000/01, quando conquistarono 14 punti dopo le prime 15 gare disputate.

Il Napoli non vince da tre partite casalinghe in Serie A (2N, 1P): i partenopei non arrivano a quattro gare interne senza successi da marzo 2010.

Il Parma ha vinto due delle ultime sette partite di campionato (3N, 2P), dopo che aveva ottenuto tre successi nelle precedenti quattro (1P).

Il Parma è imbattuto nelle ultime quattro trasferte di Serie A (1V, 3N): i gialloblù non fanno meglio dal 2014, quando arrivarono a quota otto gare esterne senza sconfitte (6V, 2N).

Il Napoli ha ben sei giocatori con almeno due gol in questo campionato, nessuna squadra ne conta di più; per il Parma sono cinque i marcatori di almeno due reti.

Il Napoli è la squadra che ha colpito più legni in questo campionato (10): contando i pali come gol, sia segnati che subiti, i partenopei sarebbero quarti con 29 punti, otto in più di quelli realmente guadagnati, la differenza più grande tra le squadre della Serie A 2019/20.

L’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik ha segnato quattro gol contro il Parma in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nel massimo campionato.

L’esterno del Parma Dejan Kulusevski è l’unico giocatore nato dal 2000 in avanti ad aver disputato 15 o più partite da titolare in stagione nei maggiori cinque campionati europei.