All'indomani del burrascoso 2-2 casalingo contro l'Atalanta, il Napoli ha ripreso gli allenamenti al centro tecnico di Castelvolturno. Gli azzurri di Ancelotti preparano il match di sabato pomeriggio contro la Roma all'Olimpico valido per l'11esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo contro l'Atalanta hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in riscaldamento a secco, torello e seduta finalizzata al possesso palla. Chiusura con partitella a campo risotto ed esercitazioni al tiro.

Allan potrebbe tornare contro l'Udinese

Per quello che riguarda i singoli, Manolas e Hysaj si sono allenati in gruppo. Allan, dopo l'infortunio rimediato nel match contro i bergamaschi che l'ha costretto a lasciare il terreno di gioco dopo 11 minuti, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro con interessamento del tendine popliteo. Per lui si profila circa un mese di stop: potrebbe tornare regolarmente a disposizione in occasione della trasferta sul campo dell'Udinese il 7 dicembre.