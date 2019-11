Napoli, respinto il ricorso per Ancelotti: seguirà Roma-Napoli dalla tribuna

Non è stato accolto il ricorso d'urgenza del Napoli per avere Carlo Ancelotti in panchina nella partita di Serie A delle ore 15 contro la Roma allo Stadio Olimpico. Niente da fare per il tecnico degli azzurri, squalificato per via dell'espulsione rimediata nel finale di partita controverso tra Napoli e Atalanta.

Ancelotti era stato espulso dall'arbitro Giacomelli dopo essere entrato in campo a seguito del mancato calcio di rigore assegnato per il contatto tra Llorente e Kjaer, cui era seguito poi il gol del pareggio di Ilicic che era valso il 2-2 finale.

Video - Furia De Laurentiis: "Il rigore su Llorente? Perché non ci hanno fatto vedere il VAR?" 00:30

Questa mattina Carlo Ancelotti si è recato in via Campania (a Roma) per farsi ascoltare dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale, un'audizione di circa un quarto d'ora che non è stata sufficiente per convincere a modificare il verdetto del Giudice Sportivo. Il ricorso del Napoli è stato respinto e in panchina contro la Roma ci sarà quindi suo figlio Davide.