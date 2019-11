Napoli senza pace: Milik out per pubalgia, rischia un lungo stop

Non è un periodo semplice per il Napoli. Non bastava un ambiente depresso, giocatori poco motivati, la contestazione dei tifosi e l’allenatore in bilico. Ora anche un infortunio potrebbe pesare sulle sorti dei partenopei. Milik si è, infatti, fermato nel suo momento migliore, quando aveva ripreso a segnare con continuità.

Il polacco ha un conto aperto con la sfortuna: ogni volta che si rialza il fisico lo tradisce. È successo anche questa volta. Secondo il Corriere dello Sport, l'infortunio che non gli ha permesso di giocare contro il Genoa è più grave del previsto, anche se al momento è impossibile avanzare ipotesi di rientro. La diagnosi parla di una tendinite al pube, problema già presentatosi questa estate nel corso della tournée del Napoli negli Stati Uniti. L’attaccante ha già cominciato un ciclo di terapie ma bisognerà attendere la fine della prossima settimana per fare il punto della situazione. Impossibile sbilanciarsi circa il suo rientro in vista della sfida contro il Milan a San Siro.

Il Corriere dello Sport lascia dunque aperta una possibilità di rientro dopo la sosta, anche se mette in guardia circa le condizioni dell’attaccante che potrebbero essere ben più serie per la disperazione del Napoli e dei fantallenatori.