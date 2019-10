Non è proprio un momento positivo per il Napoli. Kevin Malcuit, che è uscito per infortunio durante la partita contro la Spal, si è sottoposto presso la Clinica Pineta Grande ad accertamenti diagnostici. Gli esami - riferisce il club azzurro - hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore verrà visitato domani dal Prof. Mariani a Villa Stuart.

Purtroppo le notizie non sono buone, quindi, perché la gravità dell'infortunio e la sede in cui si svolgeranno gli ulteriori esami lasciano presagire che sia molto probabile l'ipotesi di un intervento chirurgico, che dilaterebbe molto i tempi di recupero del giocatore.