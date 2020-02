Napoli-Torino: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Indisponibili: Mertens, Koulibaly, Malcuit, Llorente

Squalificati:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Nkoulou; De Silvestri, Baselli, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Longo

Indisponibili: Millico

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Napoli ha perso solo una delle ultime 15 sfide di Serie A contro il Torino, nel marzo 2015 (10V, 4N), pareggiando, però, tre delle ultime quattro; più in generale, quella granata è proprio la squadra contro la quale i partenopei hanno chiuso in parità più match (54) nel massimo torneo.

Gli ultimi due incroci tra Napoli e Torino sono terminati 0-0; le due squadre non hanno mai concluso in Serie A tre confronti consecutivi a reti inviolate.

Gennaro Gattuso ha perso quattro delle sue prime cinque gare interne alla guida del Napoli: record negativo nella storia della Serie A per un allenatore al timone dei partenopei dopo i suoi primi cinque match nella competizione al San Paolo.

Periodo no per il Torino che va KO da cinque partite di fila in campionato e potrebbe eguagliare il proprio record negativo di sei gare consecutive in Serie A che appartiene ai campionati 1999/00 (chiuso con la retrocessione) e 2006/07.

Moreno Longo ha perso le prime due partite alla guida del Torino in Serie A; l’ultimo allenatore dei piemontesi ad aver subito tre sconfitte nelle sue prime tre panchine granata in campionato è stato Lido Vieri nel 1995/96 (la terza proprio contro il Napoli).

Soltanto il Brescia (10.7) effettua in media meno tiri a partita del Torino (11.1), mentre solo l’Atalanta (19.9) ne tenta più del Napoli (18.6) in questo campionato.

Il Torino è la terzultima squadra di questo campionato per numero di conclusioni di testa (appena 38), ma è la terza, dopo Inter e Parma, per la migliore media gol con questo fondamentale: una rete ogni 6.3 tiri.

Andrea Belotti non va a segno da sei partite di fila in campionato: l’ultima volta che l’attaccante del Torino ha avuto una striscia più lunga a digiuno nella competizione risale a dicembre 2017 (otto partite in quel caso).

La prossima sarà la 200ᵃ partita di Andrea Belotti in Serie A; contro il Napoli l’attaccante dei granata ha timbrato per la prima volta (doppietta) il cartellino nel massimo torneo; inoltre, in caso di gol, sarebbe l'unico giocatore ad andare in doppia cifra di reti nelle ultime cinque stagioni di Serie A.

Gli unici tre giocatori ad aver fornito almeno tre assist in ciascuna delle ultime sette stagioni di Serie A vestono tutti la maglia del Napoli: Dries Mertens, Lorenzo Insigne e José Callejón.