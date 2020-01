Napoli, ufficiale Diego Demme: arriva dal Lipsia per 12 milioni più bonus

Disperatamente alla ricerca di elementi adatti per il centrocampo di Gattuso, il Napoli mette ufficialmente a segno il primo affare della finestra invernale di mercato: Diego Demme è un nuovo giocatore dei partenopei, come confermato dal club con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Arriva dal Lipsia in cambio di 12 milioni di euro più bonus: questi i termini dell'operazione, a titolo definitivo, messa in piedi e conclusa dai due club. Demme ha firmato un contratto quinquennale da due milioni netti a stagione.

Quel legame con Maradona e il Napoli

Origini italiane, un legame con Napoli derivante dalla grande passione di papà Enzo per Diego Armando Maradona: Demme si chiama così, Diego, proprio in onore del Pibe de Oro. E ora potrà coronare il sogno del padre, ma in fondo anche il suo, scendendo in campo al San Paolo. In attesa di capire come e quanto sarà utilizzato da Gattuso, del quale in passato si era già detto grande ammiratore, l'ex Lipsia sarà presto raggiunto da Stanislav Lobotka, slovacco del Celta che ha già sostenuto le visite mediche a Villa Stuart. Da loro due riparte un Napoli ferito e costretto a rialzare la testa dopo mesi da dimenticare.