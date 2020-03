Una mossa che è destinata a far discutere (per usare un eufemismo): il Napoli, attraverso una brevissima nota ufficiale pubblicata sul sito e sui propri profili social, ha reso pubblica la decisione di riprendere gli allenamenti mercoledì 25 marzo con una seduta mattutina a Castel Volturno. Una presa di posizione che segue di poche ore l'assemblea di Lega di Serie A al termine della quale la maggior parte dei club aveva manifestato l'intenzione di prolungare la sospensione delle attività (e quindi anche degli allenamenti) almeno fino al prossimo 3 aprile, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto del Governo in merito al contrasto dell'emergenza Coronavirus.

La condanna di Damiano Tommasi

E sempre nella giornata di venerdì anche Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, aveva usato parole durissime nei confronti delle società intenzionate a riprendere gli allenamenti già a partire dalla prossima settimana

" Tornare in campo ora è solo utopia. Alcuni presidenti sono come i musicisti del Titanic: suonano mentre la nave affonda. Chi pensa di avvantaggiarsi facendo allenare i suoi tesserati, non so cosa abbia in mente. Lo dico senza voler fare polemiche perché questo non è il momento delle polemiche. Allenarsi ora, due mesi prima della ripresa del campionato, però non ha senso. Ed è pure pericoloso "