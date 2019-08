Napoli umiliato: 4-0 Barcellona anche se in America non esiste la regola del fuorigioco...

Napoli, questa volta è umiliazione. Ben diversa la performance dal match dell'andata, quando gli azzurri erano riusciti ad imbrigliare il Barcellona e ad avere diverse occasioni da gol. Questa volta di occasioni se ne sono viste poche e i catalani hanno rischiato di segnare ad ogni affondo. Finisce 4-0 per la squadra di Valverde, con la piccola attenuante dei due gol in clamoroso fuorigioco segnati da Suarez e Griezmann (i gol dell'1-0 e del 2-0), ma l'arbitro e l'assistente non hanno visto nulla. Il resto l'ha fatto il nervosismo dopo i due gol subiti, con il Barcellona a concretizzare le diverse palle gol create. Quel che preoccupa, però, è ben altro: la difficoltà del Napoli a segnare. Sullo 0-0 erroraccio di Fabian Ruiz solo davanti a ter Stegen, subito dopo l'1-0 di Suarez è arrivato invece l'errore di Callejon che poteva immediatamente pareggiare. Quando arriva l'attaccante?

Tabellino

Napoli-Barcellona 0-4

Napoli (4-4-2): Meret, Hysaj (62' Di Lorenzo), Manolas, Chiriches (46' Luperto), Ghoulam (62' Mário Rui); Callejon, Allan (46' Zielinski), Fabián Ruiz, Elmas (46' Insigne); Verdi (68' Gaetano), Mertens. All. Carlo Ancelotti

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; N.Semedo (68' Umtiti), Piqué (68' A.Vidal), Lenglet, Alba; Sergi Roberto, F.de Jong, Aleñá (68' Arthur); O.Dembélé (75' Abel Ruiz), L.Suárez (68' Rafinha Alcantara), Griezmann (68' Coutinho). All. Ernesto Valverde

Marcatori: 47' e 58' L.Suárez (B), 56' Griezmann (B), 63' O.Dembélé (B)

Assist: 56' Alba (2-0 Griezmann), 58' Dembélé (3-0 Suárez), 63' de Jong (4-0 Dembélé)

Arbitro: Rubio Vázquez

Ammoniti: 53' N.Semedo, 72' Mário Rui

Espulsi: nessuno

La cronaca in 12 momenti

4' SALVATAGGIO MANOLAS - Il Napoli soffre tantissimo sulle fasce laterali. Dembélé viene servito a centro area dopo un buco di Ghoulam, bravissimo però Manolas nell'anticipare il francese.

7' CONCLUSIONE GHOULAM - Prima vera offensiva degli azzurri con Ghoulam che trova spazio sulla sinistra, ma la sua conclusione finisce.

14' ERRORACCIO DI GRIEZMANN - Suarez serve Griezmann a centro area, il francese spreca malamente a due passi da Meret.

34' MERTENS CHIUSO DA LENGLET - Lancio nello spazio per il belga che prende bene la profondità, ma viene murato da Lenglet al momento del tiro.

39' VERDI SPRECA UNA RIPARTENZA - Bravo Allan a recuperare palla, Verdi parte poi in transizione provando la conclusione: tiro da dimenticare.

44' MERET SU SUAREZ - Ancora una volta la difesa del Napoli si allarga: arriva al tiro Suarez, ma il suo destro viene deviato in angolo da Meret.

45+1 FABIAN RUIZ SI MANGIA UN GOL GIA' FATTO - Verdi serve sul secondo palo per Fabian Ruiz che è solo davanti a ter Stegen, ma lo spagnolo colpisce malissimo.

47' GOL BARCELLONA - Suarez sblocca il risultato con un gol in tap-in dopo la parata di Meret su Griezmann. Ci sarebbe il fuorigioco del francese ma non viene ravvisato dalla terna.

50' CALLEJON MANCA IL PAREGGIO - Gran palla di Insigne per Callejon solo davanti a ter Stegen: il suo non è né un tiro né un passaggio e il tedesco recupera palla.

Griezmann - Napoli-Barcelona - Friendly 2019 - Getty ImagesGetty Images

56' GOL BARCELLONA - Arriva il raddoppio del Barcellona con Griezmann solo davanti a Meret sull'assist di Alba. Peccato che anche in questo caso non viene visto un fuorigioco, questa volta di Alba.

58' GOL BARCELLONA - Aleñá in profondità per Dembélé, servizio per Suarez che dal limite realizza un gol favoloso. Non può nulla Meret.

63' GOL BARCELLONA - Qualche cambio ma il Napoli crolla. Sbaglia anche Manolas, de Jong recupera e lancia Dembélé che con un diagonale batte Meret per il 4-0.

Il Tweet

Ci può stare una sconfitta così contro il Barcellona? Ad agosto?

Il migliore

Frenkie DE JONG - Stravince il duello a centrocampo con Fabian Ruiz. Disegna e lancia, con i suoi cambio di gioco allarga la difesa del Napoli che diventa vulnerabile ad ogni affondo catalano. Suo anche l'assist per il 4-0 di Dembélé. L'olandese è già entrato nel vivo di questo Barcellona.

Il peggiore

Simone VERDI - In attacco o a centrocampo, le cose non cambiano. Avulso dal gioco del Napoli.