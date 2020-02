Nasce l'Europa Conference League: vi parteciperà la sesta classificata in Serie A dal 2020-21

Nasce un'altra Coppa europea dopo Champions ed Europa League. Si sta delineando la formula dell’Europa Conference League, la cui prima edizione prenderà il via nella stagione 2021-2022. Di conseguenza, già dalla prossima Serie A (2020-2021) la sesta classificata conquisterà il diritto di partecipare alla terza competizione europea per club.

Lo schema del nuovo torneo ricalcherà quello delle due competizioni già esistenti: 32 squadre, divise in otto gruppi da quattro. A seguire ottavi, quarti, semifinale e finale. La nuova struttura per le competizioni UEFA per club garantirà che almeno 34 federazioni nazionali UEFA siano rappresentate nella fase a gironi di una o più competizioni, con una cartina geografica calcistica sempre più ampia e variegata. Tutte le federazioni affiliate avranno quindi accesso alle tre competizioni, e le quote di tutte le federazioni rimarranno invariate.

Sarà una competizione nuova, che non sostituisce l’Europa League, anche se ne ridurrà il numero delle partecipanti. Si porrà al di sotto di quest’ultima, tanto che la sua vincitrice sarà qualificata di diritto per la UEFA Europa League dell’anno successivo. Di fatto ci sarà un posto in meno per la seconda competizione europea secondo questo schema: resteranno invariati i quattro slot disponibili per la partecipazione alla Champions, mentre i posti per le italiane in Europa League saranno solamente due, uno per la quinta classificata e uno per la vincitrice della Coppa Italia.

Sarà quindi da chiarire se, in caso di qualificazione da parte della vincitrice della Coppa Italia alla Champions League, scalando di una posizione la sesta classificata e ottenendo il diritto di competere nell’Europa League, a partecipare all'Europa Conference League sarà la settima squadra al termine del campionato di Serie A oppure la finalista della Coppa nazionale.