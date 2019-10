Nessuna lesione per Pjanic: salta Juventus-Genoa, ma prova il recupero per il derby

Sospiro di sollievo per Maurizio Sarri che dovrà fare a meno di Miralem Pjanic per un periodo ridotto, dopo l’infortunio del bosniaco durante il match contro il Lecce. Non sono state evidenziate, infatti, lesioni muscolari per l’ex centrocampista della Roma dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto in mattinata.

Pjanic è già tornato a lavoro nel pomeriggio con una sessione in palestra. Non sarà convocato per il match contro il Genoa dell’Allianz Stadium, ma il tecnico della Juventus spera di riaverlo a disposizione per il derby contro il Torino in programma sabato 2 novembre alle 20:45.