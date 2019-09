Per Neymar in estate non si sono mosse solo il Barcellona e il Real Madrid. Anche la Juventus avrebbe fatto un serio tentativo per arrivare all'attaccante brasiliano: lo sostiene la BBC, secondo cui la proposta dei bianconeri al Paris Saint Gerrmain consisteva in 100 milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala.

Il doppio no del PSG

L'offerta, tuttavia, sarebbe stata respinta al mittente dal club parigino che successivamente - negli ultimi giorni di mercato - avrebbe alzato un muro anche davanti ai tentativi dei blaugrana. E il brasiliano è rimasto controvoglia a Parigi.