Niente playoff e si dovrà rispettare il calendario: la posizione del Napoli sulla ripresa

Niente playoff. Il Napoli non vuole sentire parlare di campionato ridotto o l'adozione di nuove formule per terminare la stagione. L'annata 2019-2020 dovrà avere una naturale conclusione, anche se si dovesse giocare fino ad autunno, rispettando però il calendario.

Questo il volere di De Laurentiis che non ammette altri escamotage, come indicato dal Corriere dello Sport. La stagione deve trovare una sua conclusione, per assegnare lo Scudetto, definire le squadre che giocheranno le Coppe europee e quelle che verranno promosse/retrocesse. Nulla deve essere lasciato al caso, compreso - ovviamente - il discorso relativo alla salute.

De Laurentiis è stato chiaro in questo caso ai vertici della Lega. Il campionato può ricominciare quando il rischio di contagio nel territorio sarà pari a 0. Nel rispetto della sicurezza degli atleti, degli operatori di ciascuna società e del pubblico. Ecco perché non si dovrebbero, secondo il Napoli, porre limiti alla conclusione temporale della stagione. Si finirà in estate? Pazienza. In autunno? Pazienza. L'importante è che ci sia una regolare conclusione.