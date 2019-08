Niente prova tv contro Mertens: sarà regolarmente in campo per Juventus-Napoli

Nessuna squalifica per Dries Mertens. L’attaccante del Napoli si era procurato un rigore (quello dell’1-1) contro la Fiorentina con una simulazione, ma non è stata chiesta una prova televisiva nei suoi confronti dalla procura federale. L’arbitro Davide Massa, sezione di Imperia, aveva decretato il penalty senza visionare le immagine della VAR perché sicuro dell’intervento falloso di Castrovilli ai danni dell’attaccante belga. Una volta arrivata questa decisione, era davvero improbabile che la procura chiedesse la prova tv come detto dallo stesso Rizzoli per questione tecniche. Ecco che Mertens non figura tra gli squalificati dopo la prima giornata e sarà disponibile per il match di sabato 31 agosto contro la Juventus allo Stadium

Così aveva detto Rizzoli...

" È un errore che indubbiamente va riconosciuto ed è evidente. Bisogna correggerlo e non ripeterlo nella maniera più assoluta. C'è stato qualcosa che non ha funzionato nella collaborazione tra arbitro e VAR "

" La prova tv? Credo sia difficile. Per quanto un arbitro possa sbagliare è difficile che chi la guardi possa avere più capacità tecniche di un VAR, anche se poi il VAR può sbagliare. Dal punto di vista tecnico la vedo come una cosa complicata "

E infatti...

Un turno per Dawidowicz e Diego Farias

Il Giudice Sportivo ha quindi squalificato due giocatori per una giornata: Pawel Dawidowicz dell'Hellas Verona e Diego Farias del Lecce. Ammenda di 10mila euro, invece, alla Fiorentina "per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria". 3 mila euro di multa anche per il Bologna