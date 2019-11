No di Diego Lopez a Cellino: a Brescia arriva Fabio Grosso per il dopo Corini

Dopo l’esonero in serata di Eugenio Corini, Diego Lopez era stato il primo nome pensato da Cellino per la carica di allenatore del Brescia. Il tecnico uruguaiano, che in passato ha già collaborato con Cellino al Cagliari, ha però risposto con un no all’offerta delle Rondinelle, non potendo lasciare il Peñarol nel bel mezzo del campionato uruguaiano, con la squadra di Montevideo a 1 punto dal primo posto.

Il no di Diego Lopez ha liberato così la strada a Fabio Grosso che firmerà un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Per l’ex campione del mondo del 2006, sarà la prima esperienza in Serie A dopo aver allenato il Bari e l’Hellas Verona (esonerato prima dei playoff) in Serie B e la Juventus Primavera. In queste ore dovrà arrivare la rescissione di Grosso con il Verona, per permettergli di firmare con il Brescia.