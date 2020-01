Nocerino: "Ibrahimovic la mia fortuna? Ho fatto gol anche senza di lui"

Antonio Nocerino replica a distanza a Zlatan Ibrahimovic. Nella conferenza stampa di presentazione a Casa Milan della scorsa settimana, l'attaccante svedese aveva precisato che - ai tempi della loro permanenza in maglia rossonera nella stagione 2011-12, era stato soprattutto lui a fare la fortuna del compagno a furia di assist e non viceversa. Nocerino, che proprio in quell'annata raggiunse l'apice della sua carriera con uno score personale di 11 reti tra campionato e Champions, tiene a precisare un concetto.

" So quello che ho fatto in carriera e so che mi sono sempre guadagnato tutto da solo sul campo. Ibra non solo con i suoi gol, ma anche con i suoi assist e i suoi movimenti è un campione fantastico, come io ho sempre detto a tutti in ogni occasione possibile. Mi ha fatto 3 assist e lo ringrazio, anche se nella storica serata del gol di Muntari (contro la Juventus il 25 febbraio 2012, ndr) ho fatto gol anche se lui non era in campo. E ho segnato altre 2 reti nei 4 mesi successivi alla sua partenza nel dicembre del 2012. In particolare contro il Pescara senza Ibra ho fatto lo stesso gol che avevo segnato contro il Lecce con lui. Ma nessun problema e nessuna polemica "