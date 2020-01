Nocerino lascia il calcio: "Dico addio al mio migliore amico, farò l'allenatore"

Dopo aver chiuso con anticipo il proprio contratto con il Benevento di Filippo Inzaghi, Antonio Nocerino ha deciso di dire addio al calcio giocato. Il classe '85 ha ufficializzato la sua decisione tramite un post su Instagram, con la promessa di restare nel mondo del calcio, con l'ambizione di diventare allenatore nel prossimo futuro.

Cresciuto nel vivaio della Juventus, ha debuttato in Serie A nel febbraio del 2006 quando vestiva la maglia del Messina (nel ko con la Samp per 4-2). Ebbe un'occasione proprio con la maglia dei bianconeri, collezionando 32 presenze in Serie A nella stagione 2007-2008. Poi tre stagioni a Palermo, prima del passaggio al Milan nell’agosto 2011. La stagione 2011-2012 fu la più felice per il centrocampista campano, che realizzò 10 gol in campionato con la maglia dei rossoneri oltre ad una rete in 10 presenze di Champions League. Dopo è finito in prestito a West Ham, Torino, Parma, il ritorno al Milan prima del passaggio in MLS dove ha vestito la maglia degli Orlando City tra il 2016 e il 2017.

Ha giocato anche in Nazionale, vincendo il Torneo di Tolone nel 2008 con l'Under 21 e vestendo i panni di capitano della Nazionale Olimpica ai Giochi di Pechino del 2008. Nella Nazionale maggiore ha partecipato agli Europei del 2012 di Polonia e Ucraina, con l'Italia che chiuse al 2° posto, battuta dalla Spagna in finale.

" È arrivato il momento di dire addio al mio grande e unico amico: il Calcio. Una decisione sofferta ma ponderata, la mia soddisfazione e aver realizzato il sogno di mio padre che poi è diventato anche il mio. Volevo ringraziare i miei genitori e le mie sorelle che con il loro sacrificio e il loro amore mi hanno aiutato a diventare quello che sono, mia moglie, la mia roccia, e i miei figli che amo più della mia vita. Un ringraziamento va alle società dove ho giocato, gli allenatori che ho avuto, i compagni di squadra da qui ho imparato tantissimo e i tifosi che con il loro supporto e il loro amore verso il giocatore e soprattutto l’uomo mi hanno portato sempre a dare quel qualcosa in più "

In futuro farà l’allenatore

" Ho deciso di affrontare una nuova sfida, quella dell’allenatore. Una sfida bella, nuova, difficile ma che troverà in me lo stesso spirito, passione, amore e professionalità che ho avuto da calciatore. Con affetto, Antonio Nocerino 23 "