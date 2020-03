Nuova ipotesi per Juventus-Inter: si gioca il 9 marzo e 27a giornata rinviata al 13 maggio?

La confusione regna sovrana. Dopo le lamentele dei presidenti, la Lega di Serie A si interroga sul da farsi. Liverani, poi Gattuso, ancora Marotta, Cellino e tanti altri: si parla addirittura di campionato falsato.

Prima proposta: Juventus-Inter al 4 marzo? L'Inter dice no

Dopo i vari mugugni si è messo sul tavolo la possibilità di giocare Juventus-Inter al 4 marzo, al posto di Juventus-Milan di Coppa Italia, per rendere meno problematica la lotta Scudetto a maggio. Considerando questa ipotesi, le due semifinali di Coppa (Juventus-Milan e Napoli-Inter) sarebbero slittate ai primi di maggio, ma la nuova proposta non è piaciuta all'Inter. La proposta era stata presentata direttamente dal Napoli in mattinata.

" È stato deciso di convocare un'Assemblea urgente il prossimo 4 marzo per esaminare le conseguenze dei provvedimenti governativi relativi al Coronavirus sul calendario delle partite. [Nota pubblicata dalla Lega Serie A] "

Nuova proposta: si gioca il 9 marzo? E la 27a giornata a maggio

Dopo il no dell'Inter a recupera la partita in settimana, si fa largo una nuova ipotesi. Juventus-Inter riprogrammata a lunedì 9 marzo. In sostanza, non sarebbe spostata solo Juventus-Inter: tutta la 26a giornata si gocherebbe durante il prossimo week end (7/8 marzo), non modificando il calendario. Al contrario, verrà spostata invece la 27a giornata, quella successiva, al 13 maggio come turno infrasettimanale. La confusione, come detto, regna sovrana.

Le partite rinviate della 26a giornata

JUVENTUS-INTER

MILAN-GENOA

PARMA-SPAL

SASSUOLO-BRESCIA

UDINESE-FIORENTINA

SAMPDORIA-HELLAS VERONA