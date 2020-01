Nuovo ambiente, nuovo modulo: perché Ashley Young può rinascere all'Inter

Ashley Young è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter: è lui il primo rinforzo per Antonio Conte in una finestra di mercato che, fino alle ore 20 del 31 gennaio, nella Milano nerazzurra si preannuncia scoppiettante. 34 anni (35 a luglio), una vita al Manchester United dopo essersi messo in luce all'Aston Villa, la fama (meritata) di elemento multiuso: da esterno largo a destra a terzino a sinistra, Young ha ricoperto praticamente qualsiasi ruolo sulla fascia.

Certo, i punti interrogativi sul suo arrivo non mancano. Riguardano naturalmente l'età, innanzitutto, ma anche il suo effettivo rendimento in campo. Young, del resto, ha fatto parte di un Manchester United che, negli ultimi anni, ha quasi costantemente recitato il ruolo di comparsa in Premier League, tornando parzialmente grande in Europa solo con la conquista dell'Europa League 2016/17 targata José Mourinho. Un declino che ha finito per coinvolgere anche l'ormai ex capitano, finito nelle mire della tifoseria. E proprio per questo motivo abbiamo pensato di coinvolgere Ben Snowball, collega della redazione inglese di Eurosport, che ha accettato di aiutarci a capire cosa, effettivamente, l'Inter possa e debba attendersi da Ashley Young.

Da odiati a rinati: i precedenti di Trippier e Smalling

" Gran parte dei tifosi del Manchester United lo detesta, in quanto Young simboleggia ciò che il club è diventato: prima era un grande esterno offensivo, ora è un terzino discutibile. E una volta che un giocatore di Premier League si guadagna una certa reputazione, nel mondo dei social network è difficile scacciarla. Ma ciò non significa che Young sia un giocatore scarso. Non dev'essere semplice scendere in campo sapendo che il 95% dei tuoi tifosi ha un'opinione negativa su di te. Pensate ad esempio a Trippier: non era più sopportato dai tifosi del Tottenham e ha perso fiducia, poi è andato all'Atletico Madrid ed è tornato ad eccellere. Il medesimo discorso vale per Smalling. "

La questione tattica: meno obblighi difensivi

Anche dal punto di vista tattico si prospetta un cambiamento non indifferente per Young. Se nel Manchester United l'ex nazionale inglese ha sempre agito da esterno basso (a destra o a sinistra) di una difesa a quattro, il 3-5-2 di Antonio Conte gli consentirà di preoccuparsi in misura leggeremente minore della fase difensiva e maggiormente della fase offensiva, quella in cui meglio può esprimere le proprie qualità. Ancor più se si pensa che, a proteggergli le spalle, sarà spesso uno tra Skriniar e Bastoni.

" Un cambio di ambiente potrebbe rappresentare la soluzione ideale per Young. Si tratta di un giocatore che si è messo in luce da esterno offensivo oppure a tutta fascia e, dunque, potrebbe rifiorire nel 3-5-2 di Conte. Quest'ultimo aveva già utilizzato in questo modo Moses e Marcos Alonso, conquistando la Premier League. Perché non potrebbe ripetersi con Young? Ok, è un giocatore di 34 anni e probabilmente non avrà un ruolo da protagonista, ma aiuterà l'Inter a serrare le fila in una difesa che, da settembre, è riuscita raramente a tenere la porta chiusa. "

Il "fattore Fergie" e la battaglia con la Juve

L'ultimo aspetto analizzato da Snowball riguarda la lotta al vertice con la Juventus. Avversario abituato da anni a portare a casa trofei e, sia qualitativamente che numericamente, più strutturato rispetto all'Inter. Una situazione non nuovissima per Young.

" L'Inter si sta giocando lo scudetto contro una squadra con giocatori migliori e maggiori risorse. Young aveva già sperimentato una situazione simile sotto la guida di Sir Alex Ferguson, contro il Manchester City, e lo United era spesso arrivato davanti in classifica. La sua esperienza, accoppiata con il suo ruolo nel sistema di Conte, possono consentire ai tifosi dell'Inter di guardare con fiducia al suo arrivo. "