Nuovo San Siro, Inter e Milan presentano due progetti col Meazza "rifunzionalizzato"

Avanti a vele spiegate. Inter e Milan hanno incontrato quest’oggi l’amministrazione comunale, presentando due nuovi progetti, sempre elaborati dagli studi “Populous” e "Manica-Sportium", che modificano il distretto di di San Siro come richiesto da Palazzo Marino che a novembre aveva subordinato la realizzazione di un nuovo stadio alla riduzione delle volumetrie extrastadio e alla rifunzionalizzazione del Meazza, destinandolo prevalentemente a funzioni sportive di base e a funzioni di intrattenimento per far vivere il distretto di San Siro 365 giorni all’anno, in ottica di servizio e beneficio per la cittadinanza.

Come evidenziato in una nota ufficiale delle due società, rappresentate in Comune dal presidente del Milan Paolo Scaroni e dall’ad dell’Inter Alessandro Antonello “tali ipotesi in ottemperanza alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale e come convenuto nel precedente incontro, prevedono una rifunzionalizzazione del Meazza destinandolo prevalentemente a funzioni sportive di base e a funzioni di intrattenimento per far vivere il distretto di San Siro 365 giorni all’anno, in ottica di servizio e beneficio per la cittadinanza”.

Cittadella dello sport da regalare alla città

Accanto al nuovo San Siro, la Cattedrale di Populous o gli anelli di Milano di Sportium, l’idea è quella di creare una cittadella dello sport aperta al pubblico, con campi da calcetto, da basket e una pista di atletica. Non è da escludere che in ciò che rimarrà dell’attuale Meazza si realizzino il museo e la galleria dei negozi. I Club, chiosa il comunicato congiunto dei suoi club, proseguiranno nell’approfondimento tecnico ed economico delle ipotesi progettuali presentate, sempre in coerenza con le linee guida indicate dal Comune. Tra dieci giorni nuovo vertice a Palazzo Marino per aggiornarsi.