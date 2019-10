Non è detto che il nuovo stadio che ospiterà nei prossimi anni Milan e Inter veda la luce nel quartiere di San Siro. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano “La Repubblica” le critiche bipartisan lanciate dal Consiglio Comunale non hanno lasciato indifferenti i due club che sono tornati a valutare l’idea di fare lo stadio a Sesto San Giovanni. Le due società, si sono messi a ristudiare le mappe e le regole urbanistiche dell’area Falck, sono pronte a fissare già in questa settimana un appuntamento per verificare nell’area dove non ci sarebbero vincoli alla costruzioni dei grattacieli di uffici, hotel, i negozi e i ristoranti, i cinema e il verde che dovrebbe accompagnare lo stadio.

Il braccio di ferro con Palazzo Marino e la giunta milanese è appena iniziato è il nodo gordiano è tutta sulla quantità masima di costruzioni che si potrà realizzare nell’ambito San Siro, la metà di quanto, in base alla legge sugli stadi, hanno indicato le squadre per il loro progetto complessivo. Una concessione che non soddisfa le due società che stanno guardandosi intorno.

Video - Populous vs Sportium: gli spettacolari progetti del nuovo stadio che sostituirà San Siro 01:44

L’ad di MilanoSesto: "Nostra zona ideale ma non vogliamo essere usati"

Sempre da Repubblica per ora non vuole entrare nella contesa l’amministratore delegato di MilanoSesto, Giuseppe Bonomi che resta vago.

" Sulla carta la nostra area mi pare idonea. Ma non ho la minima intenzione di avviare qualsiasi tipo di trattativa a procedimento ancora aperto con il Comune di Milano proprio perché non voglio condizionare in alcun modo la libera decisione di Palazzo Marino né essere utilizzato come strumento per forzare le scelte. "