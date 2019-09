Nuovo San Siro, martedì Milan e Inter presentano il progetto alla città

Prove tecniche di intesa e di trasparenza. Nonostante restino le divergenze tra Comune di Milano e i due club Milan e Inter, dopo una prima fase fatta di dossier messi sul tavolo e una serie di ipotesi su cui avviare un dialogo, il nuovo stadio che coinvolge il destino del Meazza e tutta l'area di San Siro inizia ad avere una sua prima fisionomia. A partire dall'avvio approfondito di un percorso politico. É durato circa due ore l'incontro oggi a Palazzo Marino tra i capigruppo dei partiti e i massimi dirigenti dell'Inter e del Milan (presenti l'ad dei nerazzurri Alessandro Antonello e il presidente rossonero Paolo Scaroni), nel corso del quale i due club hanno fornito chiarimenti sul progetto di fattibilità (per ottenere la dichiarazione di pubblico interesse) presentato a inizio luglio mostrando una prima fetta dei progetti architettonici.

La prossima settimana, con ogni probabilità martedì. le due società sveleranno il progetto scelto da proporre al Comune tra i due già selezionati, quello del colosso Usa Popolous e quello della coppia italo-americana Manica-Progetto Cmr, e successivamente scatterà il sondaggio che coinvolgerà la popolazione milanese. I due club si mostrano compatti sulla loro linea da seguire che punta a un nuovo stadio e alla riqualificazione dell'area ("Lavoriamo insieme, assolutamente sempre compatti", ha detto all'uscita dal vertice l'ad dell'Inter, Alessandro Antonello). La posizione del Comune non è cambiata: i capigruppo in Consiglio comunale di Milano, durante la riunione con i vertici rossonerazzurri hanno chiesto ai due club di rispondere in particolare sulla decisione di escludere e non percorrere la strada della ristrutturazione di San Siro e come mai questa scelta sia stata scartata. "I dati che ci hanno portato sul fronte della ristrutturazione sono molto impegnativi, perché richiedono una lunga sospensione del gioco per almeno 4 anni e anche una modifica di quella che è la morfologia stessa di san Siro", ha spiegato il capogruppo del Pd, Filippo Barberis. Affrontato anche il nodo biglietti da parte di alcuni consiglieri che potrebbero subire un'impennata per seguire match in uno stadio dalla capienza di circa 60 mila posti. Per questo motivo i consiglieri hanno chiesto garanzie sulla tenuta delle tariffe e l'accessibilità economica.

"Speriamo di trovare un punto di equilibrio, Quello che sicuramente non è in discussione o conflittuale è la necessità di riqualificare l'area, dando il massimo di impatto positivo al quartiere e alla città, perché non siamo soddisfatti di come è oggi l'area di San Siro", ha tenuto a precisare Barberis. L'incontro di oggi ha dato comunque il via, come ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale di Milano, Lamberto Bertolé, ad un percorso di trasparenza che ha l’obiettivo di consentire al Consiglio comunale di conoscere e approfondire il progetto San Siro per esprimersi in merito. Nei prossimi giorni verranno convocate le Commissioni Demanio, Sport e Urbanistica". E in quelle sedi le società illustreranno ancora più nei dettagli il progetto. "Successivamente il tema sarà portato in aula e il Consiglio comunale si esprimerà con un ordine del giorno di indirizzo alla Giunta, come richiesto dal sindaco. Il percorso politico si affiancherà a quello tecnico nell’interesse della città e nei tempi previsti dalla legge", ha aggiunto. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Sala sottolineando attraverso i social che "non è l'amministrazione comunale a voler rinunciare a San Siro ma le società che intendono costruire un nuovo stadio".