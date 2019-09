Un progetto per le future generazioni. Uno stadio all’altezza di Milano e che rappresenti un valore non solo per i tifosi ma per l’intera cittadinanza. E’ con queste parole che il presidente del Milan Paolo Scaroni e il CEO dell’Inter Alessandro Antonello hanno utilizzato per illustrare il primo step della realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter.

Nel corso dell’introduzione alla presentazione, sia Scaroni che Antonello hanno spiegato il motivo centrale per cui, seppur a malincuore, è necessario costruire un nuovo stadio e dire addio a San Siro.

" Siamo affezionatissimi a San Siro ma ha fatto il suo tempo. Per la città di Milano cogliere l'occasione di uno nuovo stadio è il modo per rinnovare una zona della città che si anima solo in occasione delle partite. Dobbiamo cogliere l'occasione a Milano per procedere sulla strada del nuovo, per un quartiere che vive 365 giorni l'anno [Paolo Scaroni] "

Antonello: "Il Meazza non si può ristrutturare per 4 fattori"

" La città è cambiata radicalmente nelle sue zone, inserendosi sempre nella tradizione. Abbiamo puntato su un progetto che si inserisse nella visione di Milano 2030. I progetti che si vedono oggi si inseriscono nei progetti del comune. Due proprietà internazionali hanno voluto investire nella nostra città, nel nostro paese, con un progetto che si rivolge alle generazioni future. Il Meazza non si può ristrutturare per quattro motivi: "

IDENTITA’ Lo Stadio Meazza sarebbe irriconoscibile, la nuova struttura esterna modificherebbe radicalmente gli elementi identitari.

CAPIENZA Lo stadio ristrutturato avrebbe una capienza inferiore ai 60.000 posti (mentre quello attuale ha una capienza eccessiva).

SPAZI E SERVIZI Non sarebbe risolto il problema di via Piccolomini per cui la tribuna est rimarrebbe difficilmente accessibile con pochi servizi.

SICUREZZA Una ristrutturazione così invadente necessiterebbe di un cantiere che comporterebbe notevoli rischi durante l’attività delle due squadre

Il progetto di Manica e Sportium: "I due anelli di Milano"

Dopo l’introduzione dei due dirigenti, sul palco sono saliti i rappresentanti dei due studi architettonici che le due società hanno selezionato per costruire il nuovo stadio, che ha l’ambizione di essere il più innovativo e avvenieristico d’Europa. L’architetto David Manica dello studio “Manica-Sportium” ha così spiegato la propria visione e il proprio progetto di costruzione di uno stadio con due anelli esterni che si incrociano e una "facciata" che cambia colore in relazione alla squadra che gioca.

" Ringrazio le due società per averci dato l'opportunità di lavorare a questo progetto. Il nostro progetto si basa su due anelli che si intersecano. Abbiamo immaginato lo stadio come un parco, sarà un nuovo quartiere. Ci saranno 10 ettari di giardino. Manterremo il prato di San Siro nella zona commerciale. Ci sarà una zona poi anche eventuali eventi. Per quanto riguarda l'interno, gli spalti saranno ancora più verticali e i seggiolini più vicino al campo rispetto ad ora. Ci saranno più posti vicino al campo. Lo stadio cambierà colore a seconda se giocherà il Milan o l'Inter. La facciata sarà composta dalle foto di 16.000 persone, tifosi delle squadre. E' uno stadio pensato per la gente di ogni ceto ed estrazione sociale" [David Manica, architetto studio Manica Sportium] "

Seguono aggiornamenti!

" "