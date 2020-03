Nuovo Totocalcio, tasse bloccate e taglio degli stipendi: come la Serie A studia di ripartire

In questi giorni la crisi economica riguarda tutti e il calcio non fa eccezione. L'assemblea delle società di Serie A sta preparando un documento sui danni subiti e gli aiuti necessari: l'invio al ministro dello sport Spadafora è previsto per venerdì. Il calcio è la terza industria del Paese e spera di ricevere appoggio dall'Esecutivo.

Niente tasse

Come riporta il Corriere dello Sport, alcune misure sono a lungo termine (riforma della legge Melandri, stadi e lavoro), altre a breve termine: la prima di queste è relativa agli sgravi fiscali. Non basta rinviare di un mese il pagamento delle tasse come concesso alle imprese, la Lega chiederà di non versare imposte finché il campionato resterà fermo.

SoldiEurosport

Le altre proposte: un nuovo gioco e una percentuale dalle scommesse

L'altra proposta riguarda la creazione di un nuovo gioco (tipo Totocalcio?) i cui introiti andranno al mondo del pallone. Per quanto tempo è ancora da stabilire. Un'altra ancora riguarda la possibilità di devolvere al calcio una percentuale in arrivo dalle scommesse sugli eventi sportivi. I soldi servirebbero alla costruzione di nuovi impianti, dagli stadi ai centri sportivi. Una proposta da allargare eventualmente anche agli altri sport. Poi c'è il decreto Dignità da cancellare per rendere di nuovo legali le sponsorizzazioni legate al mondo delle scommesse, bandite dalla scorsa estate: ci sono milioni di euro in ballo.

Diaconale, Peruzzi, Lotito, Tare - Lazio-Juventus - Serie A 2016/2017 - Imago pub only in ITAxGERImago

I tagli agli stipendi dei calciatori

La Serie A, al contempo, non abbandona l'idea di tagliare gli stipendi dei calciatori. Il danno ammonta a 720 milioni di euro in caso di mancata ripartenza della Serie A, 167 se il torneo verrà "solo" concluso in ritardo. Ci vorrebbe, però, una legge univoca stabilita dalla UEFA, magari sul modello di Francia e Belgio. La decurtazione dovrebbe essere in linea con le partite che restano da giocare dunque il 30% circa, con un risparmio di 465 milioni di euro su un totale di circa 1,4 miliardi degli ingaggi della Serie A. Lega e Federazione faranno di tutto per finire il campionato, anche a costo di slittare al 31 luglio. Inoltre, a proposito di date, bisognerà trovare un accordo anche con la FIFA che a sua volta farà i propri interessi.

Damiano Tommasi, Cosimo Sibilia, Gabriele Gravina, Getty ImagesGetty Images

Quando riparte la Serie A?

Difficile stabilirlo, sono troppe le incognite intorno alla pandemia ma è indicativo che Juventus e Inter abbiano ordinato il rompete le righe. Almeno fino al 15 aprile, data già fissata dalla regione Lombardia, gli allenamenti non verranno ripresi da Atalanta, Brescia, Inter e Milan. Le altre società chiedono garanzie e dovranno uniformarsi. Damiano Tommasi ha parlato di agosto e questo è piuttosto indicativo. Non bisogna almeno compromettere la stagione 2020-21 che porterà agli Europei. Nella migliore delle ipotesi, si potrà terminare l'annata in corso per poi dare una settimana di pausa ai calciatori e ributtarsi nella nuova stagione ad agosto. Il primo giugno 2021 i giocatori dovranno essere liberati dai rispettivi club per Copa America ed Europei. Insomma, si avvicina il tempo delle scelte e da queste dipende il destino del nostro calcio.