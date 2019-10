Ore contate per Marco Giampaolo: il Milan valuta l'esonero, Pioli o Spalletti i sostituti

Giampaolo resta in bilico. Nonostante la vittoria a Marassi contro il Genoa per 2-1 in rimonta, il Milan potrebbe cambiare in corsa “sfruttando” la pausa per le Nazionali. Ok la vittoria, ma alla dirigenza dei rossoneri non è piaciuto l’atteggiamento del primo tempo e, soprattutto, la formazione iniziale scelta dal tecnico che ha lasciato in panchina Rafael Leão, uno dei pochi a meritarsi la sufficienza nelle ultime giornate in casa Milan.

È fissato per lunedì 7 ottobre il summit tra Maldini, Boban e Massara per decidere le sorti di Giampaolo e capire, in caso di esonero, chi scegliere per il ruolo di allenatore. Difficile richiamare Gattuso: Pioli, Spalletti e Rudi Garcia sono i nomi per il post Giampaolo che verranno valutati dai vertici del Milan.

In serata anche da Sky Sport danno conferma del possibile esonero in arrivo per Marco Giampaolo, con il tecnico ex Sampdoria che potrebbe essere addirittura sollevato dall'incarico nella notte.