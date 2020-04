Osvaldo: "Mondiale 2014? Prandelli non mi convocò per colpa dei giornali, piansi e volevo morire"

Nel corso di un'intervista rilasciata a TNT Sports, l'attaccante ha avuto modo di parlare di Nazionale e della mancata convocazione al Mondiale in Brasile nel 2014, quando Cesare Prandelli, all'epoca ct azzurro, decise di non chiamarlo per il torneo nonostante fosse stato a lungo tra le pedine del gruppo Italia.

Ho fatto 6 o 7 gol nelle qualificazioni, ero il titolare e avevo la maglia numero 10 ma mi lasciò fuori perché i giornali gli dicevano che io ero argentino e andava convocato qualcun altro. Per quel Mondiale sono finito a piangere, volevo morire perché meritavo di andare in Brasile. Quel Mondiale me l’ero guadagnato

Pablo Daniel Osvaldo e Jerome Boateng - 2014 Credit Foto Imago

L'attaccante ex Roma, Inter e Juve (tra le tante maglie indossate in Serie A) è tornato di recente a giocare per il Banfield, ma non dimentica quei momenti di sei anni fa e non perdona Prandelli: "Una volta che la squadra era arrivata in Brasile, Pirlo mi mandò una foto nell’hotel del ritiro. Immagina come stavo. Spero stia passando male la quarantena, quando mi chiamò per andare al Galatasaray gli dissi che non avrei accettato nemmeno per 50 milioni. La cosa brutta è stata che ho scoperto sui giornali di non essere convocato, non mi ha neanche chiamato, ci sono rimasto malissimo". Da un racconto all'altro, Osvaldo si sofferma anche sull'esperienza a Roma:

Una volta ero in un bar di Roma e mi stavano quasi uccidendo. Poi chiesi a Totti e De Rossi di accompagnarmi a sistemare le cose, non sono uno stupido

Che cosa fosse accaduto resta un mistero, fatto sta che l'attaccante ha chiesto aiuto all'ex capitano giallorosso, suo grande amico anche dopo la sua partenza: "Gli dicevo che secondo me era cornuto, perché non poteva essere così perfetto. Aveva una bella faccia, non voglio dare dettagli, ma era anche ben dotato nelle parti intime. Ed era il miglior calciatore con cui abbia mai giocato. Aveva solo pregi, non aveva nemmeno l'alito cattivo per dire. E sua moglie... Qualcosa di brutto doveva pur averlo, no? Ma in realtà no, non aveva neanche le corna".

