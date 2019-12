Pagelle a confronto: Bennacer, prova di sostanza ma quanto pesa il gol sbagliato?

Il Milan non riesce a festeggiare sul campo i 120 anni della storia del club. Contro il Sassuolo i rossoneri sbattono contro Pegolo e non vanno oltre lo 0-0. Tanti i giocatori che dividono la critica ma uno su tutti alimenta il dibattito: Ismael Bennacer.

Perché va promosso: sostanza e qualità in mediana

Il calciatore francese naturalizzato algerino mette in campo la solita grande sostanza e quel pizzico di qualità che serve per far girare il pallone lì in mezzo. In assoluto, quindi, la sua sarebbe ancora una prova positiva ed è questo aspetto che viene messo in evidenza da chi lo assolve.

Perché va bocciato: gol sbagliato a porta spalancata

" Quando ha sbagliato quel gol avevo davanti Maldini e Boban: non vi dico cosa mi hanno detto... "

Le parole di Costacurta a Sky calcio club mettono l'accento su un momento chiave del match con i neroverdi. Sulla prova di Bennacer pesa, infatti, moltissimo l'incredibile gol fallito a porta spalancata dopo aver saltato Pegolo in uscita. In quel frangente, la partita sarebbe potuta cambiare. Oltre ad aver gettato letteralmente alle ortiche un contropiede, chi boccia il 22enne gli imputa qualche errore di troppo anche in fase di controllo del pallone in fase nevralgica.