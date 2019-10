Pagelle a confronto: Bonucci sempre presente ma poco incisivo, è da sufficienza?

La dichiarazione

" Se abbiamo portato via solo un punto da Lecce, non è per il fallo di mano di de Ligt, ma perché io, Bernardeschi e gli altri siamo stati poco cattivi nelle occasioni che abbiamo avuto. Il rigore non è colpa sua, sono situazioni che possono succedere a tutti "

Bonucci difende de Ligt e distribuisce la colpa in maniera equa tra gli altri juventini, ma qual è il voto giusto per la sua prestazione contro il Lecce?

Dietro sufficiente, ma...

E' uno degli intoccabili di Maurizio Sarri, è il difensore di cui la Juventus non può fare a meno, sempre presente in questo inizio stagione: stiamo parlando di Leonardo Bonucci, asse portante della difesa bianconera ma i pareri su di lui sono spesso contrastanti, come è successo in occasione di Lecce-Juventus 1-1. Poco da dire sulla prestazione difensiva di Leo, visto che gli attaccanti del Lecce non producono tantissime chance da rete, e soprattutto perché lui poco c'entra sul rigore, provocato dal suo compagno di reparto, lo "sfortunato de Ligt". Quindi i voti sui giornali si aggirano tutti intorno alla sufficienza, tutti tranne Corriere dello Sport e Tuttosport: il primo gli rifila una bocciatura - 5 - motivandola con il fatto che in fase offensiva si è trovato, prima sulla testa e poi sul piede, due occasioni uniche, il secondo lo promuove quasi a pieni voti - 6,5 - puntando sul fatto che appunto ha 16 presenze di fila e che è "sul pezzo" in ogni occasione. E allora dove sta la verità?

...bisogna sfruttare le occasioni

Quella capacità di segnare che è mancata contro il Lecce è quindi un campanello d'allarme in generale per la Juventus, ma anche in particolare per Bonucci, che in passato queste occasioni per risultare decisivo non se le era lasciate scappare. Sufficiente o non sufficiente quindi? Come spesso succede, la verità sta nel mezzo: quindi sufficienza per questa volta, ma qualcosina in più là davanti...