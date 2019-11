Pagelle a confronto: Calhanoglu non convince tutti, prevedibile o brillante?

Nel Milan che ha perso per la nona volta consecutiva in campionato in casa della Juventus pur giocando un buon calcio, la prestazione di Hakan Calhanoglu spacca in due la stampa sportiva. Il centrocampista turco, che dall'arrivo di Pioli sulla panchina rossonera dopo l'esonero di Giampaolo ha inanellato una serie di prestazioni positive, non ha convinto tutti. C'è chi, come i colleghi della Gazzetta dello Sport, lo boccia sonoramente assegnandogli un inequicovabile 5 in pagella. C'è chi al contrario (come Sportmediaset e Tuttosport) lo promuove senza esitazione dandogli un'ampia sufficienza. Come si spiegano queste valutazioni così divergenti? Tra le possibili ragioni se ne può individuare una squisitamente tattica.

Le nuove richieste di Pioli

Rispetto a quanto succedeva ai tempi del 4-3-3 di Gattuso, Calhanoglu deve assolvere compiti decisamente diversi. Pioli, in particolare, gli chiede un lavoro di raccordo tra il centrocampo e la punta più avanzata: contro la Juventus, in particolare, il turco ex Bayer Leverkusen si è trovato a giocare in una sorta di 4-3-2-1 svariando sulla linea dei trequartisti e accentrandosi di frequente. Non un esterno offensivo puro, insomma, ma una sorta di seconda punta seppure atipica.

Il primo a reagire dopo il gol di Dybala

Proprio questa nuova collocazione di Calhanoglu sul terreno di gioco ha probabilmente ostacolato l'uniformità di giudizio in merito alla sua prestazione all'Allianz Stadium. Per larghi tratti del match il centrocampista rossonero ha dato la sensazione di essere fumoso e inconcludente toccando pochi palloni negli ultimi 30 metri soprattutto nella prima parte di gara, anche se la ricerca del dialogo con i compagni non è mai mancata. Tuttavia non va trascurato un elemento che depone certamente a suo favore: Calhanoglu è stato tra i primi a dare la sveglia al Milan dopo il gol di Dybala, sparando un gran destro su punizione respinto dall'ottimo Szczesny e risultando così uno dei più pericolosi nell'undici rossonero.