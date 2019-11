Pagelle a confronto: Cristiano Ronaldo, un derby luci e ombre

Quello visto sabato sera nel derby contro il Torino non è stato certo il miglior Cristiano Ronaldo. Il portoghese, che nel primo tempo ha cercato la via del gol con un colpo di testa in avvitamento finito alto di poco sopra la traversa e un destro al volo fuori misura, nella ripresa è calato vistosamente. Dopo un destro ben indirizzato nell'angolino respinto da Sirigu al minuto 56, CR7 è calato vistosamente: ha perso più di un pallone, ha litigato con Izzo e più in generale non si è reso particolarmente utile alla manovra bianconera. Una prestazione a due facce e quindi particolarmente difficile da giudicare. Non a caso la stampa si divide: c'è chi premia il portoghese con un'ampia sufficienza e c'è chi invece lo boccia sonoramente. Il motivo di questa divergenza di opinioni è intuitivo.

Perché il Ronaldo del derby va bocciato

Nella fase cruciale della partita, quando il Torino era chiaramente in difficoltà e la Juventus aveva iniziato a schiacciare il piede sull'acceleratore, il portoghese è sostanzialmente sparito incaponendosi in azioni personali poco funzionali alla squadra. Qualche stop mal riuscito e qualche pallone sprecato hanno completato il quadro di un secondo tempo davvero opaco, giocato da Ronaldo su livelli ben distanti dallo standard al quale ci ha abituati. È stato l'ingresso di Higuain a mandare in tilt i meccanismi difensivi di un Torino fino a quel momento molto ordinato. Ecco perché, a differenza di altre volte, il contributo di Ronaldo non può essere giudicato sufficiente.

Perché il Ronaldo del derby va promosso

Comprensibile, tuttavia, il punto di vista di chi sostiene che - a conti fatti - CR7 meriti il 6 in pagelle (anzi, i colleghi di Tuttosport si spingono fino al 6,5). In un primo tempo molto bloccato, il portoghese ha cercato con insistenza di creare la superiorità numerica sulla trequarti granata andando anche alla conclusione in un paio di circostanze. Tutto si può dire del Ronaldo dei primi 45 minuti tranne che non abbia dato il massimo e che non si sia messo al servizio della squadra. E anche in avvio di ripresa il primo a rendersi pericoloso è stato proprio lui, con quel diagonale su servizio in profondità di Dybala che ha fatto gridare al gol. Non il miglior Ronaldo di sempre, d'accordo, ma pur sempre un giocatore capace di tenere in costante apprensione la difesa del Toro.