Pagelle a confronto: Florenzi divide, sofferente o arrembante?

Edin Dzeko ha deciso Bologna-Roma all'ultimo respiro, regalando ai giallorossi tre punti fondamentali. Nel match del Dall'Ara, Alessandro Florenzi è rimasto in campo 70 minuti, uscendo sull'1-1 dopo una prestazione che non ha convinto tutti. Sacrificio o sofferenza? Bravo a spingere con costanza sulla fascia o in difficoltà per le sortite degli avversari?

Moto perpetuo

Tuttosport premia la gara di Florenzi, in grado di "scavare un fossato correndo avanti e indietro su quella fascia destra". Generosità e abilità nelle due fasi, insomma, le caratteristiche più nobili del giocatore giallorosso.

Fatica in contenimento

Ma non tutti la vedono così. Le difficoltà nel contenere prima Dijks e poi Kreijci sono le "accuse" più comuni tra chi giudica insufficiente la prova del terzino giallorosso. "In difficoltà sulla corsia di competenza" e "meglio in fase di spinta", si legge rispettivamente sul Corriere dello Sport e su Eurosport. Voi da che parte state?