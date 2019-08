Pagelle a confronto: Higuain spacca la critica, il Pipita è utile o inconcludente?

Fa discutere - e non poco - la prestazione di Gonzalo Higuain al Tardini di Parma. Il Pipita, schierato un po' a sorpresa al centro dell'attacco tra gli 11 titolari al posto di Dybala, è stato giudicato in maniera molto discordante dalle principali testate sportive. Il suo voto oscilla tra lo scintillante 7 riconosciutogli dai colleghi di Eurosport a un decisamente più modesto 5,5 che campeggia sulle colonne della Gazzetta dello Sport. In mezzo tutte le sfumature possibili, dalla sufficienza risicata alla sufficienza piena. Capire il motivo di una discrepanza simile nei giudizi è abbastanza immediato. Un attaccante, quando chiude una partita senza trovare la via del gol, deve essere necessariamente valutato in base all'apporto concreto alla manovra e alla disponibilità al sacrificio. Evidentemente l'Higuain visto a Parma non ha messo d'accordo tutti. Cerchiamo di capire perché.

Un buon impatto sulla gara e il dialogo coi compagni

Nessun gol non significa necessariamente prova scialba, anzi. Analizzando nel dettaglio la partita del Pipita a Parma si scopre un dato piuttosto indicativo e interessante. In ben 3 occasioni, infatti, l'argentino ha messo un compagno di squadra nelle condizioni di calciare a rete con un tocco smarcante. Splendida, in particolare, la sponda di prima intenzione per Ronaldo che - da due passi - ha sparato di poco a lato con un diagonale di destro. Nel ruolo di playmaker offensivo, quindi, Higuain ha decisamente convinto.

Le difficoltà del Pipita

Le note dolenti della prova di Higuain a Parma possono essere sintetizzate da un dato emblematico: l'argentino non è mai riuscito a tirare in porta, non ha mai impensierito la porta difesa da Sepe. Il Pipita, di fatto, non si è mai fatto trovare al posto giusto sui palloni vaganti all'interno dell'area di rigore e ha fatto piuttosto fatica anche in campo aperto (vedi un contropiede non sfruttato a dovere nella ripresa). L'Higuain del Tardini sembra quindi avere cambiato pelle (anche se è prestissimo per fare una valutazione definitiva): da attaccante implacabile degli ultimi sedici metri, si è trasformato in un sapiente distributore di sponde. E questa sua nuova attitudine, evidentemente, non mette d'accordo tutti.