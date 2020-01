Pagelle a confronto: Insigne spreca troppo o è l'ultimo ad arrendersi?

Nel posticipo dell'Epifania, il Napoli rimedia contro l’Inter un’altra sconfitta, la sesta in campionato per un attuale ottavo posto molto deludente. Lorenzo Insigne, uomo molto chiacchierato fin dalle dichiarazioni roboanti di Aurelio De Laurentiis, divide la critica.

Video - Gattuso: "Ho sentito dei vaffa. Ai tifosi chiedo di incitarci, poi ci tirino pure arance e patate" 02:00

Perché Insigne va promosso

Il Napoli lo cerca tantissimo e va quasi sempre dalla sua parte, forse per una reminiscenza ancora di stampo sarriano. È uno degli ultimi ad arrendersi ed è il più pericoloso dei partenopei. Riceve gli applausi del San Paolo dopo una traversa colpita su punizione, sul punteggio di 1-3: un segnale di pace con la sua gente, un punto di ri-partenza per il capitano che ha bisogno di riprendersi la leadership tecnica di un Napoli senza anima.

Perché Insigne va bocciato

Le testate che non danno la sufficienza al numero 24 di Gattuso sottolineano che la strada è ancora in salita. La Gazzetta dello Sport aggiunge che "non salta l'uomo". Fallisce una ghiotta occasione sullo 0-0 che, se trasformata, avrebbe potuto incanalare la sfida su altri binari. Sbaglia un facile controllo e sbatte contro Handanovic calciando a giro. Voi come valutate la sua prestazione? Le statistiche recitano: sei tiri, tre dribbling e due cross. In ogni caso riavere Insigne sereno e determinato può solo fare bene a tutte le componenti del club.